Погода на станциях Ростов и Нерехта

Маршрут движения поездов Ростов — Нерехта

Расстояние между станциями составляет 98 км.

Приблизительное время следования составляет: 1 ч. 33 мин.

1 ч. 11 мин. – время в пути на поезде 742Я (самый быстрый поезд);

2 ч. 22 мин. – время в пути на поезде 232Х (самый медленный поезд);

По данному маршруту курсирует 14 поездов без пересадки.

Билеты на поезд Ростов — Нерехта

Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок «корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.

После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с электронного носителя проводнику.