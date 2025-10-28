Пëтр – отзыв о поезде 542М Поезд 542 ма 27.07.2024 я купил билет с Ростов-на-Дону до Туапсе. Начальник поезда, нарушая законодательство РФ, в частности 62-ФЗ, 115-ФЗ, 151-ФЗ отказался везти пассажира с паспортом СССР. В связи с чем, я понес убытки за возврат билета. Пусть это будет на его совести!!!

Виктор Геннадьевич – отзыв о поезде 810С Вагоны очень достойные. Поездка понравилась. Проводница настоящая професионалка. Одета с иголочки, чай принесла очень быстро. Я остался очень доволен.

Алина – отзыв о поезде 656Э Были очень расстроены с мужем после поездки, т.к. везде очень грязно, именно везде. В вагоне на полу засохшее пятно непонятного происхождения, в туалете очень грязно, везде на полу валяется туалетная бумага. Антисанитария невероятная, как тут можно ехать спокойно?

Милана – отзыв о поезде 638С Когда я зашла в вагон, то сразу и не поняла, где я нахожусь. Все было настолько красиво и не обычно, что я даже растерялась. Ко мне сразу же подошла проводница и проводила меня в мое купе. Купе оказалось просторное и уютное. Первое, что бросилось в глаза это широкие кровати, кондиционер и телевизор. Как позже оказалось еще и наличие вай-фай. В общем, я была поражена и обслуживанием, и комфортом, в хорошем смысле. Это была лучшая поездка в моей жизни!!!

Елизавета – отзыв о поезде 672С Ехала в плацкартном вагоне. Было относительно хорошо. Вагоны еще с советских времен, но смотрятся вполне прилично.

Наташка – отзыв о поезде 557Я Хорошие девочки проводницы. Вагон старый но чистый. Постельное белье белоснежное – как я люблю))))) Вагон дергался конечно. У нас тут в некоторых участках дорогу уже давно менять нужно.

Вика – отзыв о поезде 557М Грязный туалет, закончилась бумага и ее пол дня не пополняли. Мыли редко, от чего к концу поездки из туалета несло неприятными феромонами.

Валерий Викторович – отзыв о поезде 550Й Спасибо Светлане (нашей проводнице 3 вагона) за добросовестное исполнение своих обязанностей. Вагон был очень чистым, постоянно убирался. Пыли не было. Все на высшем уровне, большое спасибо!

Евгений Мельник – отзыв о поезде 516Я Спасибо за поездку. Все было более-менее. Если бы не храпящий сосед – то можно было бы сказать. Что поездка удалась. Багодаю.

Роман – отзыв о поезде 477У Хорошая проводница. Старалась всю дорогу. Убирала вагон усердно и много раз. Постельное белье не очень новое, видно что стиралось уже много раз. Подушка не удобная. Но если оценивать состав полностью, я думал что будет гораздо хуже.

Владимир Анатольевич – отзыв о поезде 385Я В Мичуринске завалились какие-то два алкаша, которые начали бузить. В Воронеже их сняла с поезда полиция. Как можно вот так напиваться, когда тебе нужно куда-то ехать??? Я не понимаю вообще.

Наталия – отзыв о поезде 382Я Иногда было очень жарко ночью спать. Пару раз просыпалась от духоты. Соседи были не очень. Постоянно боялась, чтобы что-нибудь не украли и не ушли.

леший – отзыв о поезде 377Я плохо что до сих пор не могут сделать нормальный вагон для курящих. сколько ни езди на этих поездах сколько ни говори всем плевать. окей буду курить между вагонами и в туалетах пока вы не сделаете нормальную курилку

Фиона – отзыв о поезде 309Э На подъезде к Адлеру было очень жарко. В вагоне еле еле справлялся кондиционер. Не успевал охлаждать. Иногда даже казалось что он выключался на какое-то время вообще. Очень душно в купе.

Валентина – отзыв о поезде 309С Ехала в 14 вагоне. Место номер 50. Дата – 26 января 2021 года. Благодарю за хорошую работу проводницу которая была в нашем вагоне – Анну. Работала безупречно.

Наталия – отзыв о поезде 263Е Поезд ничем не отличается от обычного поезда на железке. Где-то что-то работает лучше. Где-то что-то работает хуже. Опоздали на 30 минут – не критично но меня встречали и им пришлось столько ждать.

Гасан – отзыв о поезде 261Я Если чесно – думал будет хуже. Поначитался отзывов про этот поезд думал не доеду. Но все оказалось очень даже ничего. Приличный поезд. Чистый. Уборка на моей памяти делалась 2 раза, одна из них влажная.

Кирилл Ж. – отзыв о поезде 254С На остановке Кавказская чуть добудились проводницу, которая спала и не открыла вагон. Бывает всякое, но осадочек остался. Думал что вообще не выйдем из вагона из-за нее и поедем дальше. Выскочили в последний момент.

Диана Митько – отзыв о поезде 251А Несколько раз пока ехали пропускали другие поезда. В это время поезд стоял и не работал кондиционер. Учитывая то, что на улице было очень жарко, в вагоне стояла духота неимоверная из-за которой я нормально не смогла выспаться!

Кондратий – отзыв о поезде 243В Прекрасный поезд, однако старые вагоны. Очень хочется видеть в поездах дальнего следования больше комфорта.

Нина Валерьевна – отзыв о поезде 233Е Одна розетка в которой стоит тройник и к нему три телефона подсоединены. И очередь на подзарядку. Вот что это за поезд такой. В туалете было грязно, мыли формально.

Алеся – отзыв о поезде 225С Ехала с дочкой из Мурманска до Рязани. Поезд не скажу что эталонный, но достаточно хороший. Проводницы вежливые женщины, знающие что делают. Обслуживание на 5, состояние вагона на 4.

Екатерина Олеговна – отзыв о поезде 214С Добрый день. Я довольно много езжу в поездах, но с такой тотальной антисанитарией я столкнулась впервые в своей жизни. Я брала купе как и обычно. А по итогу свиньи на ферме в лучших условиях живут, чем ехала я. Нет даже слов, чтобы описать свое возмущение этим поездом.

Илья – отзыв о поезде 204Э Про проводников ничего не могу сказать плохого, а вот поезд вообще развалюха. На некоторых участках думал, что вообще развалится и по швам поедет всё. Как такие аварийные составы вообще можно выпускать на линию?!