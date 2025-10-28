Константин – отзыв о поезде 259А Так, довелось поехать на этом поезде 28.08. Хочется отметить плюсы: Вагон попался на вид современный, на этом все положительное заканчивается. Далее из минусов: Вагон ресторан не работал на протяжении всей поездки! Сотрудники ссылаются на то что в поезде ехала группа с отдыха. Ну в таком случае предупреждайте остальных посетителей ДО покупики билета! Если я покупаю билет на поезд в котором указан вагон ресторан, значит я не планирую брать с собой еду в дорогу! Второе что удручает - чистота вагона, беглым взглядом может быть и чисто, но столик откровенно грязный, под матрасами крошки и грязь, на потолке непонятные пятна. Третье из минусов - это полная неработоспособность wifi. К сети не подключится, постоянно выдает ошибку! Прошу руководство обратиь на все это внимание, и вернуться с ответом! Стоимость выше чем в любом другом поезде, оплачивая которую я рассчитываю на комфорт и доп.услуги, но воспользоваться которыми не могу сугубо по вине РЖД!

Владимир – отзыв о поезде 285А Поезд полная туфта, потому, что билеты на него можно купить только с конечной станции! Бунтуйте люди против произвола!

Игорь – отзыв о поезде 035А Вагон ресторан полное г**но мест нет еду в купе не носят совсем некому носить извените говорят они сиди голодный пи**рский поезд

Пëтр – отзыв о поезде 542М Поезд 542 ма 27.07.2024 я купил билет с Ростов-на-Дону до Туапсе. Начальник поезда, нарушая законодательство РФ, в частности 62-ФЗ, 115-ФЗ, 151-ФЗ отказался везти пассажира с паспортом СССР. В связи с чем, я понес убытки за возврат билета. Пусть это будет на его совести!!!

Наталья – отзыв о поезде 109В Едем 9.07. 24 года, в 11 вагоне. Проводница просто умничка. Очень довольны поездкой. Комфорт, чистота и спокойствие . Я считаю это заслуга начальника поезда Ильясова Дмитрия. Ездили и раньше на этом 109В поезде, но желание написать отзыв даже не возникало.

Анна – отзыв о поезде 266М Ужасные поезда 266,ехала до Воронежа и обратно.Замерзла очень сильно,и лежу сейчас с простудой.Спала полностью одетая,даже шарф пришлось надеть.Было бы очень хорошо если бы как и положено в вагонах было +20 +24,а то это совсем не дело,людей морозить. В туалете горячей воды не было совсем,даже умыться никак,это ужас.

Александр – отзыв о поезде 311С Честно говоря - душегубка. На стоянках отключение кондиционера в 40 градусную жару. Стоянка в Ростове 50 минут, дышать нечем. Вагоны не чистые. Сочувствую людям, 4 суток издевательства.

Момот Е.Н. – отзыв о поезде 012М Несколько лет ездим этим поездом. И только этим, все замечательно! Спасибо за обслуживание. Дороговато, но не критично. За удовольствие надо платить.

Руслан – отзыв о поезде 575Я Уважаемое руководство!!! Ответьте кто вернет мне деньги за билеты на поезд, на который я не успела по причине не от меня зависящей?? Я пишу на оф. сайт вы кинули в меня ссылкой на закон, который ничего не объясняет. Я купила билеты онлайн через ваш оф. сайт - в кассах меня послали далеко и надолго, сказали списываться в интернете. Требую от Вас нормального

Диман – отзыв о поезде 597Ч Постоянно езжу в поездах, все нормально, но добивает лишь одно: Проводники НАЗОЙЛИВО НАВЯЗЫВАЮТ ЧАЙ,ТАПОЧКИ,ЛОТЕРЕИ и т.п.Пассажиры сколько им говорили, но как об стенку горох, все бесполезно, а так всё слава Богу, вежливые.

Толя – отзыв о поезде 573Я Вагоны старые до ужаса едим в жару, окно не откроешь, оно от старости закисло. Освещение ужас я 2 раза проверял ничего ли я не забыл. Из приятных моментов, работали розетки, и проводница была дружелюбная и пыталась скрасить пребывание в поезде своими шутками.

Наташка – отзыв о поезде 557Я Хорошие девочки проводницы. Вагон старый но чистый. Постельное белье белоснежное – как я люблю))))) Вагон дергался конечно. У нас тут в некоторых участках дорогу уже давно менять нужно.

Вика – отзыв о поезде 557М Грязный туалет, закончилась бумага и ее пол дня не пополняли. Мыли редко, от чего к концу поездки из туалета несло неприятными феромонами.

Лиза – отзыв о поезде 556М Если бы не хамоватые соседи я думаю что все было бы намного лучше, чем оно было на самом деле. Не давали нормально поспать в процессе поездки, постоянно выясняли отношения с помощью какой-то нецензурной брани.

Валерий Викторович – отзыв о поезде 550Й Спасибо Светлане (нашей проводнице 3 вагона) за добросовестное исполнение своих обязанностей. Вагон был очень чистым, постоянно убирался. Пыли не было. Все на высшем уровне, большое спасибо!

Костя – отзыв о поезде 536А Очень высокий уровень оборудования вагона. В купе чисто, есть даже ЮСБ розетки, есть обычные. Кондиционер работал очень сильно, даже на ночь просили отключить, потому что замерзли.

Ольга Геннадьевна – отзыв о поезде 533М Отличная поездка. Моей дочке и мне все очень понравилось. У нас была проводница по имени Александра. Она просто умничка!!!))) Очень благодарны ей за все, что она делала.

Елена Степанович – отзыв о поезде 517М Спасибо за поездку, ехала с дочкой 7 лет. Ей конечно под конец уже надоело, бегала по всему вагону. Но в целом поездка прошла прекрасно.

Евгений Мельник – отзыв о поезде 516Я Спасибо за поездку. Все было более-менее. Если бы не храпящий сосед – то можно было бы сказать. Что поездка удалась. Багодаю.

Лера – отзыв о поезде 513В Ехала в совершено новом вагоне и безумно этому рада!!! У нас все было как нужно и все работало. Кондиционер работал, вообще было супер всё.

Наталия Дмитрук – отзыв о поезде 511М Ехать было приятно. В вагоне было чисто и удобно. Кондиционера не было, но на улице было не жарко и поэтому в вагоне было приятно и комфортно.

Григорий Андреевич – отзыв о поезде 507Г В новом вагоне стоял даже телик, но его не включали. Почему – не понятно. Но с советскими убогими вагонами не сравнить. Супер.

Алина Вячеславовна – отзыв о поезде 505В Ехала с дочкой. Вагоны никак не оборудованы для детей. Проводницы всю дорогу сами себе – пассажиры сами себе. Когда нужно было найти проводницу – ее не было на месте. Так и живем.

Валентина Д. – отзыв о поезде 495Я Билеты мы покупали на этот поезд еще за месяц до отправления. Через интернет. Оказалось быстро и очень удобно. Во время посадки боялась что будут накладки из-за электронных билетов. Но их не было. Все прошло хорошо.