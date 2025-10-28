Купить ЖД билеты на поезд Россошь — Ростов-на-Дону


Отправление и прибытие
по московскому времени

Ниже представлено расписание поездов Россошь — Ростов-на-Дону на 29 октября 2025. Время отправления и прибытия на станции назначения указано по московскому времени. Рекомендуем заранее планировать ваши поездки, для большинства направлений движения уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 26 января 2026 года.

Расписание поездов Россошь — Ростов-на-Дону

Какие поезда ходят по этому маршруту

Для просмотра актуальных данных по наличию билетов, необходимо обновить информацию:

Загрузить актуальное расписание
Поезд:
Маршрут:
Отправление:
В пути:
Прибытие:
597Ч
Санкт-Петербург
Адлер
00:03
Россошь
11 ч. 6 мин.
10:29
Ростов (Главный)
Купить билеты
164М
Таврия
Москва
Адлер
00:15
Россошь
5 ч. 40 мин.
05:50
Ростов (Главный)
Купить билеты
162М
Таврия
Москва
Адлер
00:36
Россошь
5 ч. 34 мин.
06:05
Ростов (Главный)
Купить билеты
030С
Премиум
Москва
Новороссийск
00:41
Россошь
5 ч. 32 мин.
06:08
Ростов (Главный)
Купить билеты
102М
Москва – Адлер
Москва
Адлер
00:55
Россошь
5 ч. 29 мин.
06:19
Ростов (Главный)
Купить билеты
247А
Санкт-Петербург
Анапа
01:27
Россошь
8 ч. 1 мин.
09:13
Ростов (Главный)
Купить билеты
245А
Санкт-Петербург
Ейск
01:27
Россошь
8 ч. 1 мин.
09:13
Ростов (Главный)
Купить билеты
476В
Таврия
Белгород
Симферополь
01:27
Россошь
8 ч. 1 мин.
09:13
Ростов (Главный)
Купить билеты
455Г
Казань
Ростов-На-Дону
01:27
Россошь
8 ч. 1 мин.
09:13
Ростов (Главный)
Купить билеты
144Ч
Москва
Кисловодск
02:17
Россошь
6 ч. 48 мин.
08:50
Ростов (Главный)
Купить билеты
211У
Орск
Кисловодск
02:20
Россошь
6 ч. 58 мин.
09:03
Ростов (Главный)
Купить билеты
111У
Орск
Кисловодск
02:23
Россошь
6 ч. 55 мин.
09:03
Ростов (Главный)
Купить билеты
556М
Смоленск
Адлер
02:30
Россошь
7 ч. 37 мин.
09:32
Ростов (Главный)
Купить билеты
143М
Москва
Кисловодск
03:33
Россошь
7 ч. 19 мин.
10:37
Ростов (Главный)
Купить билеты
113М
Москва
Краснодар
03:51
Россошь
8 ч. 44 мин.
12:20
Ростов (Главный)
Купить билеты
233Е
Екатеринбург
Имеретинский Курорт
03:52
Россошь
8 ч. 43 мин.
12:20
Ростов (Главный)
Купить билеты
479А
Санкт-Петербург
Сухум
04:18
Россошь
8 ч. 7 мин.
12:09
Ростов (Главный)
Купить билеты
582В
Москва
Минеральные Воды
04:18
Россошь
8 ч. 15 мин.
12:03
Ростов (Главный)
Купить билеты
243В
Санкт-Петербург
Минеральные Воды
04:28
Россошь
7 ч. 50 мин.
12:03
Ростов (Главный)
Купить билеты
068Х
Таврия
Москва
Симферополь
04:35
Россошь
6 ч. 26 мин.
10:45
Ростов (Главный)
Купить билеты
928Ф
Цветущая Степь
Москва
Москва
04:35
Россошь
2 д. 0 ч. 27 мин.
04:50
Ростов (Главный)
Купить билеты
020С
Тихий Дон
Москва
Ростов-На-Дону
05:06
Россошь
6 ч. 12 мин.
11:06
Ростов (Главный)
Купить билеты
309С
Воркута
Адлер
05:25
Россошь
8 ч. 58 мин.
13:53
Ростов (Главный)
Купить билеты
511Я
Воркута
Новороссийск
05:25
Россошь
8 ч. 58 мин.
13:53
Ростов (Главный)
Купить билеты
309Э
Воркута
Адлер
05:30
Россошь
8 ч. 59 мин.
13:59
Ростов (Главный)
Купить билеты
311С
Воркута
Новороссийск
05:30
Россошь
8 ч. 59 мин.
13:59
Ростов (Главный)
Купить билеты
261Я
Архангельск
Адлер
06:13
Россошь
8 ч. 9 мин.
14:07
Ростов (Главный)
Купить билеты
187С
Архангельск
Новороссийск
06:13
Россошь
8 ч. 9 мин.
14:07
Ростов (Главный)
Купить билеты
212М
Москва
Ростов-На-Дону
06:16
Россошь
8 ч. 0 мин.
14:01
Ростов (Главный)
Купить билеты
214Щ
Москва
Ростов-На-Дону
06:16
Россошь
8 ч. 0 мин.
14:01
Ростов (Главный)
Купить билеты
287М
Москва
Новороссийск
06:17
Россошь
7 ч. 59 мин.
14:01
Ростов (Главный)
Купить билеты
561М
Москва
Имеретинский Курорт
06:17
Россошь
7 ч. 59 мин.
14:01
Ростов (Главный)
Купить билеты
542М
Москва
Адлер
06:25
Россошь
9 ч. 2 мин.
14:54
Ростов (Главный)
Купить билеты
382Я
Москва
Гудермес
06:50
Россошь
8 ч. 29 мин.
14:49
Ростов (Главный)
Купить билеты
550Щ
Москва
Адлер
06:50
Россошь
8 ч. 29 мин.
14:49
Ростов (Главный)
Купить билеты
216Н
Барнаул
Адлер
06:54
Россошь
8 ч. 14 мин.
14:38
Ростов (Главный)
Купить билеты
140Н
Барнаул
Адлер
07:05
Россошь
8 ч. 14 мин.
14:44
Ростов (Главный)
Купить билеты
115И
Томск
Адлер
07:10
Россошь
8 ч. 8 мин.
14:38
Ростов (Главный)
Купить билеты
139Н
Новосибирск
Адлер
07:11
Россошь
8 ч. 19 мин.
14:55
Ростов (Главный)
Купить билеты
263Е
Екатеринбург
Адлер
07:11
Россошь
8 ч. 19 мин.
14:55
Ростов (Главный)
Купить билеты
471М
Москва
Адлер
07:18
Россошь
8 ч. 5 мин.
15:08
Ростов (Главный)
Купить билеты
292М
Москва
Адлер
09:33
Россошь
8 ч. 32 мин.
17:30
Ростов (Главный)
Купить билеты
559М
Москва
Новороссийск
10:05
Россошь
10 ч. 5 мин.
19:40
Ростов (Главный)
Купить билеты
306М
Москва
Сухум
10:07
Россошь
8 ч. 13 мин.
17:47
Ростов (Главный)
Купить билеты
268Х
Москва
Адлер
10:25
Россошь
7 ч. 52 мин.
17:47
Ростов (Главный)
Купить билеты
459В
Тамбов
Адлер
10:36
Россошь
8 ч. 1 мин.
18:22
Ростов (Главный)
Купить билеты
459Й
Воронеж
Адлер
10:36
Россошь
8 ч. 1 мин.
18:22
Ростов (Главный)
Купить билеты
360Ч
Калининград
Адлер
10:49
Россошь
11 ч. 22 мин.
21:26
Ростов (Главный)
Купить билеты
481Я
Москва
Новороссийск
10:50
Россошь
9 ч. 5 мин.
19:40
Ростов (Главный)
Купить билеты
165М
Таврия
Москва
Симферополь
10:50
Россошь
9 ч. 5 мин.
19:40
Ростов (Главный)
Купить билеты
117Е
Челябинск
Кисловодск
11:00
Россошь
9 ч. 1 мин.
19:38
Ростов (Главный)
Купить билеты
553Щ
Москва
Новороссийск
11:00
Россошь
8 ч. 56 мин.
19:40
Ростов (Главный)
Купить билеты
537Щ
Москва
Анапа
11:00
Россошь
8 ч. 56 мин.
19:40
Ростов (Главный)
Купить билеты
007А
Таврия
Санкт-Петербург
Севастополь
11:05
Россошь
6 ч. 18 мин.
17:11
Ростов (Главный)
Купить билеты
304М
Москва
Сухум
11:14
Россошь
8 ч. 38 мин.
19:22
Ростов (Главный)
Купить билеты
462В
Таврия
Белгород
Симферополь
11:37
Россошь
8 ч. 28 мин.
19:41
Ростов (Главный)
Купить билеты
092М
Таврия
Москва
Севастополь
11:51
Россошь
6 ч. 31 мин.
18:17
Ростов (Главный)
Купить билеты
034С
Осетия
Москва
Владикавказ
11:52
Россошь
8 ч. 10 мин.
19:48
Ростов (Главный)
Купить билеты
146Э
Ингушетия
Москва
Назрань
11:56
Россошь
7 ч. 42 мин.
19:22
Ростов (Главный)
Купить билеты
302Б
Минск
Адлер
12:08
Россошь
7 ч. 55 мин.
19:32
Ростов (Главный)
Купить билеты
173М
Таврия
Москва
Евпатория
12:08
Россошь
8 ч. 36 мин.
20:28
Ростов (Главный)
Купить билеты
385Я
Архангельск
Адлер
12:14
Россошь
9 ч. 12 мин.
21:13
Ростов (Главный)
Купить билеты
557Я
Печора
Адлер
12:14
Россошь
9 ч. 12 мин.
21:13
Ростов (Главный)
Купить билеты
516Я
Череповец
Адлер
12:14
Россошь
9 ч. 12 мин.
21:13
Ростов (Главный)
Купить билеты
557М
Сосногорск
Адлер
12:14
Россошь
9 ч. 12 мин.
21:13
Ростов (Главный)
Купить билеты
585Я
Воркута
Адлер
12:14
Россошь
9 ч. 12 мин.
21:13
Ростов (Главный)
Купить билеты
195М
Таврия
Москва
Симферополь
12:18
Россошь
8 ч. 22 мин.
20:28
Ростов (Главный)
Купить билеты
033М
Москва
Владикавказ
12:23
Россошь
7 ч. 41 мин.
19:48
Ростов (Главный)
Купить билеты
593В
Лабытнанги
Анапа
12:33
Россошь
1 д. 8 ч. 1 мин.
20:11
Ростов (Главный)
Купить билеты
062Ч
Эльбрус
Москва
Нальчик
12:42
Россошь
7 ч. 46 мин.
20:15
Ростов (Главный)
Купить билеты
061М
Москва
Нальчик
12:44
Россошь
8 ч. 30 мин.
21:02
Ростов (Главный)
Купить билеты
204Х
Москва
Минеральные Воды
12:45
Россошь
7 ч. 42 мин.
20:15
Ростов (Главный)
Купить билеты
548В
Белгород
Имеретинский Курорт
12:58
Россошь
9 ч. 1 мин.
21:43
Ростов (Главный)
Купить билеты
044М
Москва
Имеретинский Курорт
12:59
Россошь
7 ч. 6 мин.
19:49
Ростов (Главный)
Купить билеты
061Ч
Москва
Нальчик
13:05
Россошь
8 ч. 51 мин.
21:41
Ростов (Главный)
Купить билеты
277А
Санкт-Петербург
Анапа
13:15
Россошь
9 ч. 3 мин.
22:03
Ростов (Главный)
Купить билеты
217М
Москва
Анапа
13:15
Россошь
9 ч. 3 мин.
22:03
Ростов (Главный)
Купить билеты
533Щ
Москва
Дербент
13:15
Россошь
8 ч. 35 мин.
21:35
Ростов (Главный)
Купить билеты
204Э
Москва
Нальчик
13:18
Россошь
7 ч. 43 мин.
20:46
Ростов (Главный)
Купить билеты
276Х
Москва
Ростов-На-Дону
13:18
Россошь
7 ч. 43 мин.
20:46
Ростов (Главный)
Купить билеты
190Ч
Таврия
Москва
Симферополь
13:19
Россошь
9 ч. 15 мин.
22:17
Ростов (Главный)
Купить билеты
156М
Москва
Анапа
13:25
Россошь
8 ч. 44 мин.
21:53
Ростов (Главный)
Купить билеты
168Х
Таврия
Москва
Ростов-На-Дону
13:28
Россошь
8 ч. 41 мин.
21:53
Ростов (Главный)
Купить билеты
077Ч
Москва
Ставрополь
13:33
Россошь
8 ч. 45 мин.
22:03
Ростов (Главный)
Купить билеты
377Я
Москва
Новороссийск
13:33
Россошь
8 ч. 45 мин.
22:03
Ростов (Главный)
Купить билеты
282Я
Череповец
Адлер
14:04
Россошь
8 ч. 49 мин.
22:38
Ростов (Главный)
Купить билеты
495Я
Кострома
Адлер
14:04
Россошь
8 ч. 49 мин.
22:38
Ростов (Главный)
Купить билеты
079Я
Архангельск
Адлер
14:04
Россошь
8 ч. 49 мин.
22:38
Ростов (Главный)
Купить билеты
257Я
Печора
Адлер
14:04
Россошь
8 ч. 49 мин.
22:38
Ростов (Главный)
Купить билеты
197Я
Архангельск
Кисловодск
14:04
Россошь
8 ч. 49 мин.
22:38
Ростов (Главный)
Купить билеты
219Я
Вологда
Адлер
14:04
Россошь
8 ч. 49 мин.
22:38
Ростов (Главный)
Купить билеты
139Я
Архангельск
Кисловодск
14:04
Россошь
8 ч. 49 мин.
22:38
Ростов (Главный)
Купить билеты
109В
Москва
Анапа
14:32
Россошь
8 ч. 13 мин.
22:30
Ростов (Главный)
Купить билеты
137Г
Нижний Новгород
Кисловодск
14:43
Россошь
8 ч. 11 мин.
22:19
Ростов (Главный)
Купить билеты
087Г
Скорый
Нижний Новгород
Адлер
14:45
Россошь
11 ч. 19 мин.
01:29
Ростов (Главный)
Купить билеты
099Г
Нижний Новгород
Кисловодск
14:45
Россошь
8 ч. 15 мин.
22:25
Ростов (Главный)
Купить билеты
043С
Санкт-Петербург
Новороссийск
14:47
Россошь
9 ч. 2 мин.
23:02
Ростов (Главный)
Купить билеты
126Э
Москва
Новороссийск
14:56
Россошь
8 ч. 6 мин.
22:46
Ростов (Главный)
Купить билеты
490Б
Минск
Анапа
15:08
Россошь
9 ч. 11 мин.
00:04
Ростов (Главный)
Купить билеты
049А
Санкт-Петербург
Кисловодск
15:21
Россошь
9 ч. 15 мин.
00:20
Ростов (Главный)
Купить билеты
227А
Санкт-Петербург
Новороссийск
15:30
Россошь
9 ч. 23 мин.
00:38
Ростов (Главный)
Купить билеты
475Г
Казань
Адлер
15:40
Россошь
9 ч. 8 мин.
00:33
Ростов (Главный)
Купить билеты
449Й
Самара
Адлер
15:40
Россошь
9 ч. 8 мин.
00:33
Ростов (Главный)
Купить билеты
517М
Москва
Анапа
15:51
Россошь
8 ч. 43 мин.
00:16
Ростов (Главный)
Купить билеты
037Г
Нижний Новгород
Имеретинский Курорт
16:05
Россошь
6 ч. 59 мин.
22:32
Ростов (Главный)
Купить билеты
420Е
Екатеринбург
Анапа
16:05
Россошь
9 ч. 0 мин.
00:35
Ростов (Главный)
Купить билеты
290Е
Екатеринбург
Анапа
16:07
Россошь
8 ч. 57 мин.
00:34
Ростов (Главный)
Купить билеты
175Ч
Санкт-Петербург
Адлер
16:24
Россошь
6 ч. 52 мин.
23:11
Ростов (Главный)
Купить билеты
525Е
Екатеринбург
Новороссийск
16:29
Россошь
9 ч. 13 мин.
01:11
Ростов (Главный)
Купить билеты
325Е
Пермь
Новороссийск
16:34
Россошь
9 ч. 8 мин.
01:11
Ростов (Главный)
Купить билеты
179А
Таврия
Санкт-Петербург
Евпатория
16:48
Россошь
7 ч. 3 мин.
23:28
Ростов (Главный)
Купить билеты
181В
Таврия
Санкт-Петербург
Симферополь
16:48
Россошь
7 ч. 3 мин.
23:28
Ростов (Главный)
Купить билеты
335Е
Екатеринбург
Новороссийск
16:55
Россошь
8 ч. 38 мин.
01:18
Ростов (Главный)
Купить билеты
536А
Смоленск
Анапа
17:02
Россошь
8 ч. 10 мин.
00:57
Ростов (Главный)
Купить билеты
374М
Таврия
Смоленск
Симферополь
17:07
Россошь
8 ч. 6 мин.
00:58
Ростов (Главный)
Купить билеты
083М
Москва
Адлер
17:11
Россошь
7 ч. 51 мин.
00:47
Ростов (Главный)
Купить билеты
083С
Москва
Адлер
17:17
Россошь
7 ч. 46 мин.
00:48
Ростов (Главный)
Купить билеты
035В
Санкт-Петербург
Адлер
17:22
Россошь
7 ч. 37 мин.
00:36
Ростов (Главный)
Купить билеты
121В
Санкт-Петербург
Новороссийск
17:25
Россошь
9 ч. 5 мин.
02:15
Ростов (Главный)
Купить билеты
035А
Северная Пальмира (Двухэтажный)
Санкт-Петербург
Адлер
17:26
Россошь
6 ч. 14 мин.
23:35
Ростов (Главный)
Купить билеты
193А
Санкт-Петербург
Владикавказ
17:29
Россошь
8 ч. 28 мин.
01:24
Ростов (Главный)
Купить билеты
225С
Мурманск
Адлер
17:33
Россошь
8 ч. 55 мин.
02:14
Ростов (Главный)
Купить билеты
550Й
Тольятти
Адлер
17:33
Россошь
8 ч. 55 мин.
02:14
Ростов (Главный)
Купить билеты
117Й
Самара
Адлер
17:35
Россошь
9 ч. 8 мин.
02:28
Ростов (Главный)
Купить билеты
417Й
Самара
Адлер
17:35
Россошь
9 ч. 8 мин.
02:28
Ростов (Главный)
Купить билеты
227Й
Самара
Кисловодск
17:47
Россошь
8 ч. 47 мин.
02:19
Ростов (Главный)
Купить билеты
239Я
Архангельск
Анапа
17:53
Россошь
8 ч. 48 мин.
02:25
Ростов (Главный)
Купить билеты
097Х
Таврия
Москва
Симферополь
18:00
Россошь
9 ч. 8 мин.
02:38
Ростов (Главный)
Купить билеты
175Х
Таврия
Москва
Симферополь
18:01
Россошь
9 ч. 6 мин.
02:34
Ростов (Главный)
Купить билеты
028М
Таврия Экспресс
Москва
Симферополь
18:11
Россошь
5 ч. 50 мин.
23:56
Ростов (Главный)
Купить билеты
533М
Москва
Адлер
18:21
Россошь
8 ч. 44 мин.
02:34
Ростов (Главный)
Купить билеты
004М
Кавказ (Двухэтажный Состав)
Москва
Кисловодск
18:24
Россошь
5 ч. 45 мин.
00:05
Ростов (Главный)
Купить билеты
075Н
Таврия
Омск
Симферополь
18:30
Россошь
8 ч. 7 мин.
02:05
Ростов (Главный)
Купить билеты
183А
Таврия
Мурманск
Севастополь
18:30
Россошь
8 ч. 7 мин.
02:05
Ростов (Главный)
Купить билеты
195Х
Москва
Симферополь
18:30
Россошь
6 ч. 59 мин.
00:57
Ростов (Главный)
Купить билеты
511М
Москва
Адлер
18:40
Россошь
8 ч. 19 мин.
02:44
Ростов (Главный)
Купить билеты
285А
Мурманск
Новороссийск
18:46
Россошь
8 ч. 22 мин.
02:53
Ростов (Главный)
Купить билеты
225А
Мурманск
Адлер
18:46
Россошь
8 ч. 22 мин.
02:53
Ростов (Главный)
Купить билеты
505В
Тамбов
Новороссийск
18:58
Россошь
8 ч. 33 мин.
03:16
Ростов (Главный)
Купить билеты
507Г
Ижевск
Новороссийск
18:58
Россошь
8 ч. 33 мин.
03:16
Ростов (Главный)
Купить билеты
573Я
Архангельск
Анапа
19:02
Россошь
8 ч. 48 мин.
03:35
Ростов (Главный)
Купить билеты
575Я
Сосногорск
Анапа
19:02
Россошь
8 ч. 21 мин.
03:08
Ростов (Главный)
Купить билеты
575М
Сыктывкар
Анапа
19:02
Россошь
8 ч. 21 мин.
03:08
Ростов (Главный)
Купить билеты
575Г
Воркута
Анапа
19:02
Россошь
8 ч. 21 мин.
03:08
Ростов (Главный)
Купить билеты
575В
Печора
Анапа
19:02
Россошь
8 ч. 21 мин.
03:08
Ростов (Главный)
Купить билеты
513В
Тамбов
Анапа
19:12
Россошь
8 ч. 37 мин.
03:33
Ростов (Главный)
Купить билеты
271Й
Самара
Анапа
19:12
Россошь
8 ч. 37 мин.
03:33
Ростов (Главный)
Купить билеты
229Ф
Самара
Кисловодск
19:12
Россошь
8 ч. 37 мин.
03:33
Ростов (Главный)
Купить билеты
473Й
Самара
Анапа
19:25
Россошь
8 ч. 24 мин.
03:34
Ростов (Главный)
Купить билеты
259А
Санкт-Петербург
Анапа
19:35
Россошь
8 ч. 23 мин.
03:43
Ростов (Главный)
Купить билеты
201У
Апатиты
Адлер
19:40
Россошь
7 ч. 59 мин.
03:24
Ростов (Главный)
Купить билеты
243Х
Москва
Ростов-На-Дону
19:47
Россошь
9 ч. 51 мин.
05:25
Ростов (Главный)
Купить билеты
203В
Санкт-Петербург
Минеральные Воды
19:58
Россошь
8 ч. 18 мин.
04:01
Ростов (Главный)
Купить билеты
287Х
Москва
Анапа
20:01
Россошь
8 ч. 11 мин.
03:57
Ростов (Главный)
Купить билеты
295Я
Воркута
Анапа
20:05
Россошь
8 ч. 22 мин.
04:11
Ростов (Главный)
Купить билеты
187Я
Архангельск
Новороссийск
20:05
Россошь
8 ч. 22 мин.
04:11
Ростов (Главный)
Купить билеты
255Я
Сосногорск
Анапа
20:05
Россошь
8 ч. 22 мин.
04:11
Ростов (Главный)
Купить билеты
296Я
Сыктывкар
Анапа
20:05
Россошь
8 ч. 22 мин.
04:11
Ростов (Главный)
Купить билеты
293А
Мурманск
Анапа
20:16
Россошь
8 ч. 19 мин.
04:20
Ростов (Главный)
Купить билеты
227Х
Москва
Анапа
20:16
Россошь
8 ч. 19 мин.
04:20
Ростов (Главный)
Купить билеты
115А
Санкт-Петербург
Адлер
20:49
Россошь
8 ч. 45 мин.
04:56
Ростов (Главный)
Купить билеты
104В
Москва – Адлер
Москва
Адлер
20:58
Россошь
5 ч. 44 мин.
02:37
Ростов (Главный)
Купить билеты
115Ч
Санкт-Петербург
Новороссийск
21:02
Россошь
8 ч. 35 мин.
04:59
Ростов (Главный)
Купить билеты
012М
Премиум
Москва
Анапа
21:13
Россошь
5 ч. 38 мин.
02:45
Ростов (Главный)
Купить билеты
121А
Ночной Экспресс
Санкт-Петербург
Владикавказ
21:30
Россошь
8 ч. 4 мин.
05:01
Ростов (Главный)
Купить билеты
152М
Москва
Анапа
21:54
Россошь
6 ч. 53 мин.
04:31
Ростов (Главный)
Купить билеты
237Ч
Москва
Анапа
22:14
Россошь
8 ч. 38 мин.
06:37
Ростов (Главный)
Купить билеты
266М
Москва
Новороссийск
22:24
Россошь
6 ч. 58 мин.
04:56
Ростов (Главный)
Купить билеты
018М
Таврия
Москва
Симферополь
22:32
Россошь
7 ч. 55 мин.
06:12
Ростов (Главный)
Купить билеты
251А
Санкт-Петербург
Владикавказ
22:40
Россошь
7 ч. 8 мин.
05:15
Ростов (Главный)
Купить билеты
279А
Санкт-Петербург
Таганрог
22:40
Россошь
7 ч. 8 мин.
05:15
Ростов (Главный)
Купить билеты
135А
Санкт-Петербург
Махачкала
22:47
Россошь
7 ч. 21 мин.
05:35
Ростов (Главный)
Купить билеты
160Щ
Таврия
Москва
Керчь-Южная
22:50
Россошь
7 ч. 36 мин.
06:11
Ростов (Главный)
Купить билеты
530У
Зеленогорск
Таганрог
23:55
Россошь
8 ч. 1 мин.
07:41
Ростов (Главный)
Купить билеты
456А
Белгород
Симферополь
23:55
Россошь
8 ч. 1 мин.
07:41
Ростов (Главный)
Купить билеты
Погода на станциях Россошь и Ростов-на-Дону

Маршрут движения поездов Россошь — Ростов-на-Дону

Расстояние между станциями составляет 339 км.

Приблизительное время следования составляет: 8 ч. 35 мин.

  • 5 ч. 29 мин. – время в пути на поезде 102М (самый быстрый поезд);
  • 2 д. 0 ч. 27 мин. – время в пути на поезде 928Ф (самый медленный поезд);

По данному маршруту курсирует 184 поезда без пересадки.

Билеты на поезд Россошь — Ростов-на-Дону

Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок «корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.

После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с электронного носителя проводнику.

Карта маршрута Россошь — Ростов-на-Дону


Стоимость билетов на поезд Россошь — Ростов-на-Дону по месяцам

На все поезда распространяется система динамического ценообразования, которая напрямую зависит от спроса на данное направление, и чем выше спрос, тем выше и цена на билеты.

Минимальная цена билета составляет:
  • Плацкарт: 4246 рублей.
  • Купе: 6369 рублей.
Проверить наличие билетов

Мы провели анализ спроса по маршруту следования и отобразили полученные данные на диаграмме с интервалом по месяцам. Таким образом, вы можете заранее спланировать месяц поездки и купить билет по самой низкой цене.

50% —
Янв
1
Фев
2
Мар
3
Апр
4
Май
5
Июн
6
Июл
7
Авг
8
Сен
9
Окт
10
Ноя
11
Дек
12

Отзывы пассажиров о поездах по этому направлению

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте http://poezdonline.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте http://poezdonline.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
http://poezdonline.ru/
билеты онлайн