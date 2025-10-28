Владимир – отзыв о поезде 285А Поезд полная туфта, потому, что билеты на него можно купить только с конечной станции! Бунтуйте люди против произвола!

Анна – отзыв о поезде 266М Ужасные поезда 266,ехала до Воронежа и обратно.Замерзла очень сильно,и лежу сейчас с простудой.Спала полностью одетая,даже шарф пришлось надеть.Было бы очень хорошо если бы как и положено в вагонах было +20 +24,а то это совсем не дело,людей морозить. В туалете горячей воды не было совсем,даже умыться никак,это ужас.

Александр – отзыв о поезде 311С Честно говоря - душегубка. На стоянках отключение кондиционера в 40 градусную жару. Стоянка в Ростове 50 минут, дышать нечем. Вагоны не чистые. Сочувствую людям, 4 суток издевательства.

Григорий Андреевич – отзыв о поезде 507Г В новом вагоне стоял даже телик, но его не включали. Почему – не понятно. Но с советскими убогими вагонами не сравнить. Супер.

Алина Вячеславовна – отзыв о поезде 505В Ехала с дочкой. Вагоны никак не оборудованы для детей. Проводницы всю дорогу сами себе – пассажиры сами себе. Когда нужно было найти проводницу – ее не было на месте. Так и живем.

Вася – отзыв о поезде 481Я Поезд ни чем особо от таких же не отличается. Мне понравился персонал, который создал атмосферу комфорта и уюта. Они большие молодцы.

леший – отзыв о поезде 377Я плохо что до сих пор не могут сделать нормальный вагон для курящих. сколько ни езди на этих поездах сколько ни говори всем плевать. окей буду курить между вагонами и в туалетах пока вы не сделаете нормальную курилку

Валентина Степановна – отзыв о поезде 335Е В вагоне чисто, тихо и спокойно. Проводницы приветливые. Не воняет ни чем. Из окна не дует. Пассажиров нарушающих тишину не было. Ехали и отдыхали.

Валерий Корзун – отзыв о поезде 325Е Соседи по поезду были замечательные. Всю дорогу общались на разные темы. Единственное на что могу сделать замечание – это на вкус еды. Я не первый раз езжу в поезде и бывало получше.

Анна Васильевна – отзыв о поезде 227А УРА!!! Нам попались места в абсолютно новом современном вагоне, который просто бусечка!!!!!!!!!!! Тут и розетки везде есть для телефонов! Они работают как нужно! Плюс на полках лежат матрасы уже с чехлами. В общем нам все очень понравилось!!!!

Анна Викторовна – отзыв о поезде 187С Вот что-что а старые вагоны меня уже порядком подзадолбали. Сколько можно говорить одно, а по факту другое. Из 8 вагонов с 5 новыми я попала в старый!!!! Что за невезение такое.

Санёк – отзыв о поезде 126Э Неплохой состав с приятными проводниками. Ехал в плацкарте, на купе было жалко денег. Но не пожалел и так.

Кирилл – отзыв о поезде 043С Поездкой по итогу остался доволен. Быстро и комфортно, что еще можно пожелать?