Погода на станциях Петровский Завод и Новоильинский

Маршрут движения поездов Петровский Завод — Новоильинский

Расстояние между станциями составляет 44 км.

Приблизительное время следования составляет: 0 ч. 54 мин.

0 ч. 48 мин. – время в пути на поезде 007Н (самый быстрый поезд);

1 ч. 1 мин. – время в пути на поезде 321И (самый медленный поезд);

По данному маршруту курсирует 8 поездов без пересадки.

Билеты на поезд Петровский Завод — Новоильинский

Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок «корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.

После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с электронного носителя проводнику.