Погода на станциях Пермь и Зима

Маршрут движения поездов Пермь — Зима

Расстояние между станциями составляет 3125 км.

Приблизительное время следования составляет: 2 д. 9 ч. 52 мин.

2 д. 2 ч. 49 мин. – время в пути на поезде 002Щ (самый быстрый поезд);

3 д. 7 ч. 46 мин. – время в пути на поезде 984А (самый медленный поезд);

По данному маршруту курсирует 13 поездов без пересадки.

Билеты на поезд Пермь — Зима

Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок «корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.

После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с электронного носителя проводнику.