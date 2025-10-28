18.01.2025г. В фирменном поезде вагон номер 5 снаружи был ужасно грязный,но и внутри вагона не было чисто и уютно. Через стекло все было тускло и безрадостно, а на улице светило яркое солнце, такое "чистое" стекло! Проводник Ольга соответствовала - грубая, неприветливая, разговаривала с угрозой в голосе. Тарифы не соответствуют сервису.
Очень хороший поезд- вагоны чистые, персонал отзывчивый. Так держать!
Поездки с детьми – то еще удовольствие. Ехала и ждала когда же это все закончится. В вагоне местами было жарковато, особенно когда солнце прямо в окно светило.
Ехали сегодня на этом поезде, 06.05.2022. отправление в 16.50. вагон 4 Слава Богу ехали до Нижнего Новгорода, а не дальше! ехали в купе, семьёй выкупили всё купе, при этом цены на билеты до Нижнего совсем не щадящие. В этом поезде вдохнул совок в полной мере!!!! Сели в поезд, через час решили пообедать, (хорошо хоть до этого перекусили), попросили у проводника пригласить официанта из вагон-ресторана, мин. Через 10, проводник пришёл и сказал;ресторан на вынос не обслуживает, и вообще а ресторане еды нет, и если будет что то то минимум через час. Через два часа, пошёл в ресторан, там меню на трёх страницах, но не тут то было, официант сказал, что у них есть в наличии только витаминный салат и гуляш, при этом на вынос дают только в тарелки которые сами принесете! У проводника, решили купить ролтон, он есть у неё. но только два и только на витрине, ещё мин через 40 в ресторане появился борщ, и пельмени и сказали что на этом всё! А что будет дальше работники ресторана не знают, т. К. Продуктов нет! Есть кулер с горячей и холодной водой в вагоне, но нет одноразовых стаканчиков, что бы попить надо у проводника купить напиток, и тогда можно пить из кулера из чашки от напитка который купил. Наборов с питанием в купе нет, и купить у проводника нет возможности т. К. Их просто в поезде нет! Если в других поездах, в купе, постель изначально застелена, тут застилай сам! А мин за 30 до прибытия в Нижний пришла проводница и сказала, через 30 мин Нижний сдавайте постельное бельё, при этом сказал бельё сдавать с трёх мест, а с четвёртого не надо, вы же не лежали на этом месте, я сказал что вещи наши там лежали, на что мне ответили, ну кто об этом узнаёт? Вот тут пахнуло и подуло на меня железной дорогой СССР!!! Как будто еду в поезде лет так 30 назад!!! Вообщем ужасно!
Спасибо за приятную поездку. Проводник Игорь выполнял свои обязанности идеально! Спасибо большое что есть еще такие ответственные работники на железной дороге!
Что можно сказать о поезде, если он новый? Все очень круто и хорошо, добить пока не успели. Если и дальше поддерживать хорошее состояние в самом поезде, то он намного дольше останется таким же хорошим.
Нормальные поезда, зимой печка палит так, что раздеваешься. Проводницы молодцы.
Как же все-таки круто было ехать в вагоне нового образца!!!!!!!!!! USB розетки под каждой полкой, хочешь заряжать телефон – не проблема!! Еще очень понравилось что все новое и чистое. До этого еще ни разу не приходилось ездить на новых вагонах)))))))
Все хорошо кроме того что мне было ночью очень жарко спать. Остальное все прошло хорошо.
Бывает что все хорошее впечатление о поездке портят пассажиры. Так и случилось в моем случае. Надо же мне было попасть в один вагон с какой-то вахтой или работягами, которые на протяжении всей дороги БУХАЛИ. Не пили, а именно БУХАЛИ и воняли. Проводница ничего не могла с этим поделать.
Нормальный поезд, поездка прошла отлично. Если бы ехал быстрее и не стоял на остановках так долго то было бы еще лучше.
Мне не понравилась еда. И еще какая-то дичь произошла. Вообще без стука вошла женщина и начала пылесосить. Абсолютно беспардонно и нагло. WTF!?!?!? Это что – сарай!? Не ожидал такого советского колхоза в 21 веке….
Если бы цена были ниже, то для меня это был бы идеальный поезд))))))) Понятно, что за комфорт нужно платить, но все же))
15.07.2021 ехали всей семьей к родителям мужа чуть больше суток на этом поезде. В целом могу сказать, что у меня остались только положительные впечатления от поездки на этом поезде. Очень вежливые проводницы и вкусная еда. Рекомендую!
Общее расстояние езды – примерно 600 км, поезд едет километров 50 в час. Иногда бывают участки, где ускоряется, но в общем не спешит. В окошко приятно наблюдать красоты Сахалина.
Понравился начальник поезда. В вагоне было уютно, розетки работали исправно, чай горячий, а не теплый. Но вот по телевизору, конечно, пара фильмов и те по кругу идут. Могли бы уже хотя бы штук 10 записать.