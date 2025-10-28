Александр – отзыв о поезде 311С Честно говоря - душегубка. На стоянках отключение кондиционера в 40 градусную жару. Стоянка в Ростове 50 минут, дышать нечем. Вагоны не чистые. Сочувствую людям, 4 суток издевательства.

Валерий Викторович – отзыв о поезде 550Й Спасибо Светлане (нашей проводнице 3 вагона) за добросовестное исполнение своих обязанностей. Вагон был очень чистым, постоянно убирался. Пыли не было. Все на высшем уровне, большое спасибо!

Григорий Андреевич – отзыв о поезде 507Г В новом вагоне стоял даже телик, но его не включали. Почему – не понятно. Но с советскими убогими вагонами не сравнить. Супер.

Катя М – отзыв о поезде 475Г Ехала с дочкой и мамой в Адлер. Ближе к приезду у нас начал барахлить кондиционер и очень плохо начал работать. Считайте что и не работал последние часы. Я под конец уже мечтала когда приеду наконец и смогу нормально отдохнуть.

Денис – отзыв о поезде 473Й Ездили семьей на отдых. Все хорошо. Но кондиционер не справлялся и в вагоне все равно было очень жарко, особенно вечером. Из минусов только то что на верхних полках нет розеток.

Артур – отзыв о поезде 449Й Кайфанул. Все супер. Розетки работают и их валом. Светло чисто и комфортно. Машинист ехал очень плавно за что ему отдельное спасибо. Иногда даже не замечал как мы тронулись.

Святослав – отзыв о поезде 339Г Ехал на поезде 12 ноября 1021. Вагон очень современный. Плацкарт. Везде кура розеток для подзарядки. Есть даже для боковых мест! Только вот проводник был на своей волне, ему по его виду хотелось только одного – лечь и спать

Валентина Степановна – отзыв о поезде 335Е В вагоне чисто, тихо и спокойно. Проводницы приветливые. Не воняет ни чем. Из окна не дует. Пассажиров нарушающих тишину не было. Ехали и отдыхали.

Валерий Корзун – отзыв о поезде 325Е Соседи по поезду были замечательные. Всю дорогу общались на разные темы. Единственное на что могу сделать замечание – это на вкус еды. Я не первый раз езжу в поезде и бывало получше.

Фиона – отзыв о поезде 309Э На подъезде к Адлеру было очень жарко. В вагоне еле еле справлялся кондиционер. Не успевал охлаждать. Иногда даже казалось что он выключался на какое-то время вообще. Очень душно в купе.

Валентина – отзыв о поезде 309С Ехала в 14 вагоне. Место номер 50. Дата – 26 января 2021 года. Благодарю за хорошую работу проводницу которая была в нашем вагоне – Анну. Работала безупречно.

Колос Екатерина – отзыв о поезде 290Е Кондиционер работал и это главное при такой жаре!!! Туалет тоже работал исправно. Вагон старенький но в очень достойном состоянии. Приятно было ехать! Белье выдали чистое и белое-белое. Поездкой я довольна.

Наталия – отзыв о поезде 263Е Поезд ничем не отличается от обычного поезда на железке. Где-то что-то работает лучше. Где-то что-то работает хуже. Опоздали на 30 минут – не критично но меня встречали и им пришлось столько ждать.

Нина Валерьевна – отзыв о поезде 233Е Одна розетка в которой стоит тройник и к нему три телефона подсоединены. И очередь на подзарядку. Вот что это за поезд такой. В туалете было грязно, мыли формально.

Солодкая Виктория – отзыв о поезде 140Н Ехали в Новосиб 12 ноября 2021. Поезд отличный. Проводницы просто умницы. Видно, что девочки очень стараются сделать все самое лучшее для пассажиров. Здоровья им!

Виктория Олеговна – отзыв о поезде 139Н Спасибо Марине нашей проводнице за заботу и хорошее обслуживание. Начальник поезда тоже молодец. Поездка прошла без сучка без задоринки.