Маршрут движения поездов Падунские Пороги — Гоуджекит

Расстояние между станциями составляет 531 км.

Приблизительное время следования составляет: 15 ч. 36 мин.

14 ч. 10 мин. – время в пути на поезде 348Н (самый быстрый поезд);

17 ч. 58 мин. – время в пути на поезде 353И (самый медленный поезд);

По данному маршруту курсирует 5 поездов без пересадки.

Билеты на поезд Падунские Пороги — Гоуджекит

