Погода на станциях Омск и Сковородино

Маршрут движения поездов Омск — Сковородино

Расстояние между станциями составляет 3763 км.

Приблизительное время следования составляет: 3 д. 22 ч. 9 мин.

3 д. 2 ч. 57 мин. – время в пути на поезде 002Щ (самый быстрый поезд);

5 д. 2 ч. 4 мин. – время в пути на поезде 990Ч (самый медленный поезд);

По данному маршруту курсирует 11 поездов без пересадки.

Билеты на поезд Омск — Сковородино

