Погода на станциях Обь и Ксеньевская

Маршрут движения поездов Обь — Ксеньевская

Расстояние между станциями составляет 2903 км.

Приблизительное время следования составляет: 2 д. 16 ч. 59 мин.

2 д. 16 ч. 21 мин. – время в пути на поезде 012Й (самый быстрый поезд);

2 д. 17 ч. 26 мин. – время в пути на поезде 002Э (самый медленный поезд);

По данному маршруту курсирует 4 поезда без пересадки.

Билеты на поезд Обь — Ксеньевская

Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок «корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.

После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с электронного носителя проводнику.