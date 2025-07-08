Погода на станциях Няндома и Тимашевская

Маршрут движения поездов Няндома — Тимашевская

Расстояние между станциями составляет 2271 км.

Приблизительное время следования составляет: 1 д. 19 ч. 36 мин.

1 д. 16 ч. 45 мин. – время в пути на поезде 187С (самый быстрый поезд);

2 д. 4 ч. 4 мин. – время в пути на поезде 183А (самый медленный поезд);

По данному маршруту курсирует 6 поездов без пересадки.

Билеты на поезд Няндома — Тимашевская

Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок «корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.

После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с электронного носителя проводнику.