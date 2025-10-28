Верх-Нейвинск
Кизел
Верх-Нейвинск
Кизел
Верх-Нейвинск
Кизел
Маршрут движения поездов Новоуральск — Кизел
Расстояние между станциями составляет 327 км.
Приблизительное время следования составляет: 10 ч. 55 мин.
- 10 ч. 49 мин. – время в пути на поезде 357Е (самый быстрый поезд);
- 11 ч. 1 мин. – время в пути на поезде 603Е (самый медленный поезд);
По данному маршруту курсирует 3 поезда без пересадки.
Билеты на поезд Новоуральск — Кизел
Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок «корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.
После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с электронного носителя проводнику.
Обратное направление:
Популярные направления из Новоуральск:
- Новоуральск - Москва
- Новоуральск - Екатеринбург
- Новоуральск - Челябинск
- Новоуральск - Казань
- Новоуральск - Саратов
Популярные направления в Кизел:
Карта маршрута Новоуральск — Кизел
Стоимость билетов на поезд Новоуральск — Кизел по месяцам
На все поезда распространяется система динамического ценообразования, которая напрямую зависит от спроса на данное направление, и чем выше спрос, тем выше и цена на билеты.
Минимальная цена билета составляет:
- Плацкарт: 920 рублей.
- Купе: 1380 рублей.
Мы провели анализ спроса по маршруту следования и отобразили полученные данные на диаграмме с интервалом по месяцам. Таким образом, вы можете заранее спланировать месяц поездки и купить билет по самой низкой цене.