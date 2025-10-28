Даша – отзыв о поезде 990Ч Добрый день. В вагоне было чисто. Наша проводница рассказывала все заранее, мы даже не успевали ей вопросы задавать. Сходили в вагон-ресторан, были приятно удивлены. Очень неплохие блюда готовил повар. Поездка удалась. Рекомендую.

дарья – отзыв о поезде 974А Поездки с детьми – то еще удовольствие. Ехала и ждала когда же это все закончится. В вагоне местами было жарковато, особенно когда солнце прямо в окно светило.

Алиса – отзыв о поезде 602Н С самого начало пути начало складываться впечатление о том, что РЖД делает нам огромное одолжение, перевозя нас между городами России, а не оказывает платные услуги. Далее это впечатление только усиливалось. Я молчу за проводника, который раз 15 предложил лотерейные билетики.

Константин Андреевич – отзыв о поезде 203С 7 из 10. Снимаю бал за грязь и вонь в туалете.

Владимир Вячеславович – отзыв о поезде 144Н Поезд отличный, время отправления тоже норм. Лег спать, проснулся уже на месте. Поездка длится буквально секунду)

Клавдия – отзыв о поезде 142Н 8 из 10. Снимаю пару балов за то что поезд не особо новый.

Конюх Степан – отзыв о поезде 133С Когда сели в вагон – там были остатки деятельности прошлых пассажиров. Купе подмели и убрали все фантики только после того, как тронулись и час ехали. Если бы не сказал, то так бы в свинарнике и ехали.

GALINA – отзыв о поезде 100Э Как же все-таки круто было ехать в вагоне нового образца!!!!!!!!!! USB розетки под каждой полкой, хочешь заряжать телефон – не проблема!! Еще очень понравилось что все новое и чистое. До этого еще ни разу не приходилось ездить на новых вагонах)))))))

Ирусик – отзыв о поезде 100Щ Все хорошо кроме того что мне было ночью очень жарко спать. Остальное все прошло хорошо.

Дмитрий 3 вагон – отзыв о поезде 097С Давно уже не ездил на поездах. Пришлось ехать. Скажу я так – этот поезд для меня был приятным удивлением. Не думал, что российские поезда настолько подверглись улучшениям. Спасибо

Лариса – отзыв о поезде 078Э На протяжении всей поездки убрались только 1 раз и то посредственно. Из окна дуло на протяжении всей дороги, что доставляло дополнительный дискомфорт. Иногда попадаются нормальные вагоны, иногда такие. Как повезет

Андропов – отзыв о поезде 068Ы Нормальный поезд, поездка прошла отлично. Если бы ехал быстрее и не стоял на остановках так долго то было бы еще лучше.

Тимур – отзыв о поезде 059С Пора менять старые вагоны на новые. Ночью в купе было очень холодно, дополнительного пледа нам не дали, а из окон дул ветер. Спрашивается – за что вообще платили деньги?

Кнопочка – отзыв о поезде 038Н Если бы цена были ниже, то для меня это был бы идеальный поезд))))))) Понятно, что за комфорт нужно платить, но все же))

Александр Вольный – отзыв о поезде 030Н Ехал с сыном в Ишим. Ему очень понравилась поездка и впечатления