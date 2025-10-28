Алексей – отзыв о поезде 340С Едем в поезде в купе из Новороссийска в Нижний Новгород, умираем от жары, кондиционер толком не работает, дети все сырые, вспотели, бились именно чуть ли ни бились за то что бы разрешили открыть окна в коридоре!!! Позорище, тем кто разрешает пускать такие поезда в такие погодные условия!!!

Инга – отзыв о поезде 806Э В поезде было ехать комфортно. Но тем не менее хотелось бы чтобы была решена проблема отсутствия интернета, когда в реаламках постоянно говорится про вайфай а его по факту совсем нет.

Анатолий Богинский – отзыв о поезде 678С Для меня имеет значение прежде всего чтобы поезд приезжал вовремя и в вагоне было комфортно ехать. Под комфортом подразумеваю нормальную температуру внутри, когда тебе ни холодно и ни жарко. И Чистоту, начиная с окон и оканчивая полом и туалетом. В этот раз остался доволен поездкой. Поезд отличный.

Вад – отзыв о поезде 522С Прохладно ехать было на 2 полке под кондиционером. Хорошо что не простудился. В прошлый раз в ухо надуло так, что с отитом 3 недели возился. В этот раз брал с собой шапку.

Елена Романченко – отзыв о поезде 512С Разочаровалась с первых минут поездки. Духота невыносимая. Хоть ты до трусов раздевайся. Никакого кондиционера нет и в помине. Моя бабушка ездила на этом же поезде еще.

Бойко Игорь – отзыв о поезде 510С Удивил проводник, который работал просто как часы. Идеально все делал. Быстро, вежливо и очень аккуратно.

Антон Егорович – отзыв о поезде 508С Пассажиры с животными просто бесят. Почему нельзя сделать для них отдельный вагон?!?

Ольга Д. – отзыв о поезде 506С В последний раз я довольно давно ездила на поездах. Хочу сказать, что мне всё вполне понравилось. В вагоне было кофортно ехать. Приветливая стюардесса.

Артем Смолин – отзыв о поезде 482С Покупайте билеты на этот поезд! Всего за 5000 рублей получите неработающий кондиционер, грязный туалет и духоту в подарок. А, забыл! Как бонус будет периодически обдавать запахом мочи из того туалета.

Елена Ярославовна – отзыв о поезде 470С Один из туалетов почему-то плохо убирали. В то же время как второй – убирали хорошо. Тот что реже убирали был дальше от коморки проводницы и от него неприятно пахло.

Ксения Литвина – отзыв о поезде 456У Поезд на уровне. Есть даже туалет отдельный для инвалидов. Причем очень хорошо оборудованный. Ехала и наслаждалась. В поезде кондей.

Геннадий Васильевич – отзыв о поезде 454Й Ехал с дочкой 4 лет и женой. Поезд чистый и аккуратный. Несколько раз во время поездки убирали. Туалеты мыли – очень чистые. Проводники вежливые и внимательные. Все прошло хорошо.

Дмитрий Валерьевич – отзыв о поезде 378С Ехал в 13 вагоне. Идеально. Кондиционер работал по полной программе. Даже порой сильнее чем нужно было. Постельное белье выдали замечательное.

Олег Варкута – отзыв о поезде 336С Все было нормально. Розеток валом, есть и обычные и USB. Всю дорогу проводники что-то делали. Туда сюда ходили, а не сидели на месте как бывает. Билеты бы подешевле сделали еще было бы лучше

Анна Витальевна – отзыв о поезде 326С Спасибо проводнице Наталии (12 вагон) которая старалась и выполняла добросовестно свою работу. В туалетах всегда была туалетная бумага, всё было идеально для меня. Даже был освежитель воздуха.

Зоя Павловна – отзыв о поезде 312Э Спасибо за комфортную поездку. Мы с дочкой хорошо отдохнули! Благодарю отдельно проводницу Оксану которая выдала нам дополнительный плед, когда было ночью очень холодно!

Мамчиц Светлана Георгиевна – отзыв о поезде 312С Что сказать печально. В туалет зашла – умывальничек мизерный, даже помыться невозможно нормально! В туалете воняло хлоркой и мочей вперемешку. Жесть

Светлана Рубан – отзыв о поезде 234С В вагоне было чисто и комфортно. Проводницы убирались во время поездки много раз. Проводили также влажную уборку. Туалет был в полном порядке. Проблема была только с тем, что вагон старый и люди которые ходили в туалет (у меня было место недалеко от него) не закрывали дверь (она плохо закрывалась) и просто ее прикрывали. И когда поезд разгонялся и притормаживал – эта незакрытая дверца постоянно стучала. Под конец дороги было невыносимо это слышать..

Малиновская Виктория – отзыв о поезде 228А Поездка прошла удачно. За все время был только один недостаток – это то что туалет сломался и ходили в другой вагон. А так – обычный поезд, ни чем не отличается от множества.

Галина – отзыв о поезде 188С Хорошие вагоны, хорошая проводница, приятные соседи. Всю дорогу ехала и радовалась жизни, очень круто все прошло.

Лера Ж. – отзыв о поезде 126С В кой то веке решила проехаться на поезде и была приятно удивлена состоянием вагона. Можно было в тапочках ходить, не боясь носки запачкать. Поезд ехал долго, но было очень комфортно.

Елена В – отзыв о поезде 036Й Поездка оказалась потрясающей! Комфортный вагон, новый поезд, вежливые и учтивые проводники, невероятно уютная атмосфера внутри купе. Спасибо за хорошую поездку!