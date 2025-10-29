Нижний Тагил
Ивдель 1
Нижний Тагил
Ивдель 1
Нижний Тагил
Ивдель 1
Нижний Тагил
Ивдель 1
Нижний Тагил
Ивдель 1
Нижний Тагил
Ивдель 1
Нижний Тагил
Ивдель 1
Нижний Тагил
Ивдель 1
Нижний Тагил
Ивдель 1
Нижний Тагил
Ивдель 1
Нижний Тагил
Ивдель 1
Маршрут движения поездов Нижний Тагил — Ивдель
Расстояние между станциями составляет 308 км.
Приблизительное время следования составляет: 8 ч. 36 мин.
- 6 ч. 48 мин. – время в пути на поезде 127Е (самый быстрый поезд);
- 10 ч. 5 мин. – время в пути на поезде 551Е (самый медленный поезд);
По данному маршруту курсирует 11 поездов без пересадки.
Билеты на поезд Нижний Тагил — Ивдель
Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок «корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.
После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с электронного носителя проводнику.
Обратное направление:
Популярные направления из Нижний Тагил:
- Нижний Тагил - Москва
- Нижний Тагил - Екатеринбург
- Нижний Тагил - Челябинск
- Нижний Тагил - Казань
- Нижний Тагил - Саратов
Популярные направления в Ивдель:
Карта маршрута Нижний Тагил — Ивдель
Стоимость билетов на поезд Нижний Тагил — Ивдель по месяцам
На все поезда распространяется система динамического ценообразования, которая напрямую зависит от спроса на данное направление, и чем выше спрос, тем выше и цена на билеты.
Минимальная цена билета составляет:
- Плацкарт: 3860 рублей.
- Купе: 5790 рублей.
Мы провели анализ спроса по маршруту следования и отобразили полученные данные на диаграмме с интервалом по месяцам. Таким образом, вы можете заранее спланировать месяц поездки и купить билет по самой низкой цене.