Ольга – отзыв о поезде 063Й Белье ужасное , псиной воняет Матрасы жесткие , спать невозможно Худшие условия для переезда

Лиза – отзыв о поезде 973Э Добрый день. Поезд не новый. Но чистый и опрятный. Проводницы все время убирают поезд. Обслуживание можно оценить на 8 из 10.

Сычик Рита – отзыв о поезде 733Г Эти несколько часов езды прошли незаметно для меня. Поезд очень комфортный и удобный. Ехать одно удовольствие. Спасибо большое проводникам и обслуживающему персоналу за хорошо выполненную ими работу.

Екатерина – отзыв о поезде 731Г Пара часов и ты в столице с комфортом и вообще с кайфом!!! Мне очень нравится такая поездка. Вздремнуть даже успела. Очень круто и намного удобнее, чем на машине!!!!

Прокоп – отзыв о поезде 729Г Когда ехала тележка с чаем и кофе на ней висел пакет для мусора с кучей мусора. И все это было на уровне лица, когда она проезжала. А из пакета очень так не слабо капал кофе прямо на проход. Отвратительное зрелище.

Шилова Наталия Дмитриевна – отзыв о поезде 727Г Все хорошо кроме большой и постоянной очереди в туалеты!!!!!!! Стоять иногда приходится по 20 минут. Это не нормально я считаю.

Лесечка – отзыв о поезде 721Г Ехала с подругой в отдельной кабинке в первом вагоне. Было очень круто!!! Все за стеклянными дверями. Такие вип места прям.

Прокофьев Витольд Евгеньевич – отзыв о поезде 709Н Проводник хороший, внимательный. В целом вся команда поезда отличные ребята. Есть свои ньюансы с тем что не работал интернет и это мне категорически не нравилось. Но в других моментах поезд огонь

Света – отзыв о поезде 707Н Если едите в вагоне, который идет первым сразу же за локомотивом, то ждите, что будет слышен шум от двигателя. Но в общем и целом не критично и ехать можно. (Но в дальних вагонах тише)

Петр Николаевич – отзыв о поезде 705Н Я езжу на этом поезде для того чтобы сэкономить время и он свои задачи в этом плане выполняет отлично. Но хотелось бы, чтобы сделали отдельные зарядки для телефонов. Также невысокая громкость фильма. Учитывая шум езды – приходится постоянно напрягаться, чтобы услышать что-то.

Зина – отзыв о поезде 703Н Благодарю проводниц и всех работников поезда за ваши старания. После обычных поездов проехаться на таком комфортном локомотиве было очень приятно!!! По началу было жалко денег, но потом поняла, что зря жадничала.

Катерина – отзыв о поезде 701Н Ехала с дочкой 7 лет и мамой. Мы остались очень довольны. Брали плацкарт и скажу я вам ни капли не пожалели. Очень удобно было и ни чуть не хуже купе. Но деньги немного сэкономили.

Пассажирка 6 вагон – отзыв о поезде 295Й Благодарю за поездку. Все прошло замечательно. Поездкой я осталась довольна как и муж.

Захар Валерьевич – отзыв о поезде 255Э Большая часть пути проходит ночью. То что нужно. Лег спать, а когда проснулся уже больше половины пути проехали.

Маша – отзыв о поезде 255Й Не работали розетки в купе. Печально, но факт. Вообще не понимаю, за что я деньги плачу!? Я плачу за то, чтобы ехать с комфортом. И во всех нормальных поездах есть розетки и они работают! Но не в этом! Замечательно просто, не сделал по дороге проект, который должна была сделать по работе.

Лида – отзыв о поезде 255Г Очень понравился поезд и наш вагон. Проводница была строгая. Вагон чистый, туалет мог бы быть чище, но все равно очень приличный. Беда только с кондиционером. Когда едешь на верхней полке – то после поездки потом еще несколько дней насморк и сопли. Если бы была возможность выключать его отдельно для каждого купе, то было бы вообще супер.

Сергей Витальевич – отзыв о поезде 253Г Билеты стоят просто космос!!! Одни из самых дорогих поездов в этом направлении. А обслуживание просто нулевое нафиг! Как будто я бич, который решил проехаться автостопом и не платил.

Кузнецова Вика – отзыв о поезде 251Г Добрый день. Я ехала в 3 вагоне, у нас было прохладно, потому что на улице январь. Отопление еле работало. Я подошла к проводнице и попросила что-то сделать. Та включила отопление как нужно и через примерно минут 40 у нас наконец-то стало тепло. Но не долго музыка играла, через часа 3 она снова выключила. И пока я не сделала замечание не включила снова. Не понимаю, зачем экономить на тепле!?

Верка – отзыв о поезде 201И Поездка офигенная! Понравилась проводница, которая была очень внимательна и быстро делала свою работу К вечеру стало прохладно и сразу включили отопление. Так нагрелся вагон, что пришлось даже раздеваться частично.

Ирина – отзыв о поезде 201Г В туалете висели бумажные полотенца, все было чисто. Вообще я под очень хорошим впечатлением от поездки. Я вот только одного не могу понять – почему в билетах при покупке место (боковое) которое находится рядом с туалетом было по стоимости такое же, как и все остальные? Раньше всегда было дешевле!

Катрина – отзыв о поезде 146У Билеты дороговаты, но сама поездка вполне хорошая. Обслуживание в вагоне хорошее. Сам вагон несколько раз во время поездки убирался, в том числе была и влажная уборка. И не для галочки, а очень тщательная. Мы с дочкой остались довольны!

Кристина – отзыв о поезде 132Г ПО началу в туалете было чисто, но под конец поездки так загадили, что зайти страшно было. Я понимаю, что это от людей зависит, но нужно хотя бы раз во время поездки прибирать его. Туалетная бумага и полотенца всегда были – это очень большой плюс.

Екатерина – отзыв о поезде 109М Вот мне до конца не понятно, почему в поезде до сих пор старые вагоны? Когда это все закончится и можно будет ехать в нормальных условиях?

Дмитрий Анатольевич – отзыв о поезде 091И Когда старые вагоны полностью заменят на новые – тогда и будет хорошо. Все проблемы только из-за убитых в хлам вагонов. Персонал молодцы.