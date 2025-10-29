Купить ЖД билеты на поезд Нижний Новгород — Владимир


Отправление и прибытие
по московскому времени

Ниже представлено расписание поездов Нижний Новгород — Владимир на 30 октября 2025. Время отправления и прибытия на станции назначения указано по московскому времени. Рекомендуем заранее планировать ваши поездки, для большинства направлений движения уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 27 января 2026 года.

Расписание поездов Нижний Новгород — Владимир

Какие поезда ходят по этому маршруту

Для просмотра актуальных данных по наличию билетов, необходимо обновить информацию:

Загрузить актуальное расписание
Поезд:
Маршрут:
Отправление:
В пути:
Прибытие:
207Е
Екатеринбург
Москва
02:50
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
2 ч. 40 мин.
05:18
Владимир
031Г
Вятка
Киров
Москва
03:06
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
2 ч. 59 мин.
05:53
Владимир
011Е
Ямал
Новый Уренгой
Москва
03:30
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
3 ч. 25 мин.
06:43
Владимир
211Е
Тюмень
Москва
03:30
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
3 ч. 25 мин.
06:43
Владимир
084Е
Северный Урал
Приобье
Москва
03:34
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
3 ч. 18 мин.
06:40
Владимир
211Г
Киров
Москва
04:19
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
4 ч. 5 мин.
08:12
Владимир
924Х
Москва
Москва
04:24
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
4 д. 8 ч. 28 мин.
12:40
Владимир
723А
Нижний Новгород
Москва
04:51
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
2 ч. 14 мин.
07:05
Владимир
721А
Ласточка
Нижний Новгород
Москва
05:01
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
2 ч. 0 мин.
07:01
Владимир
255Э
Чебоксары
Санкт-Петербург
05:10
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
5 ч. 43 мин.
09:59
Владимир
251Г
Киров
Москва
05:48
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
4 ч. 27 мин.
09:57
Владимир
245Г
Нижний Новгород
Москва
06:05
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
3 ч. 57 мин.
10:02
Владимир
721Г
Ласточка
Нижний Новгород
Москва
06:25
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
2 ч. 12 мин.
08:37
Владимир
701Н
Стриж
Нижний Новгород
Москва
06:35
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
2 ч. 2 мин.
08:37
Владимир
001М
Россия
Владивосток
Москва
07:00
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
3 ч. 48 мин.
10:36
Владимир
201Г
Киров
Москва
07:02
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
3 ч. 47 мин.
10:34
Владимир
705Г
Ласточка
Нижний Новгород
Москва
07:20
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
2 ч. 17 мин.
09:37
Владимир
727Г
Ласточка
Нижний Новгород
Москва
07:35
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
2 ч. 4 мин.
09:39
Владимир
037Н
Томич
Томск
Москва
07:54
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
3 ч. 4 мин.
10:46
Владимир
231Г
Киров
Москва
08:23
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
2 ч. 58 мин.
11:04
Владимир
005Щ
Улан-Батор
Москва
08:23
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
2 ч. 58 мин.
11:04
Владимир
003З
Пекин
Москва
08:23
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
2 ч. 58 мин.
11:04
Владимир
019Ч
Пекин
Москва
08:23
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
2 ч. 58 мин.
11:04
Владимир
213Н
Новосибирск
Москва
08:23
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
2 ч. 58 мин.
11:04
Владимир
288У
Челябинск
Москва
08:23
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
2 ч. 58 мин.
11:04
Владимир
298Е
Челябинск
Москва
08:23
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
2 ч. 58 мин.
11:04
Владимир
267И
Иркутск
Москва
08:23
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
2 ч. 58 мин.
11:04
Владимир
227Э
Киров
Москва
08:42
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
3 ч. 46 мин.
12:16
Владимир
719Г
Ласточка
Нижний Новгород
Москва
09:30
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
2 ч. 18 мин.
11:48
Владимир
009Н
Владивосток
Москва
09:38
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
3 ч. 12 мин.
12:36
Владимир
729Г
Ласточка
Нижний Новгород
Москва
09:40
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
2 ч. 19 мин.
11:59
Владимир
239Н
Новосибирск
Москва
09:48
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
3 ч. 16 мин.
12:40
Владимир
161Э
Владивосток
Москва
09:48
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
3 ч. 16 мин.
12:40
Владимир
063Й
Самара
Санкт-Петербург
10:42
Нижний Новгород (Стригино)
2 ч. 12 мин.
12:49
Владимир
717Г
Ласточка
Нижний Новгород
Москва
10:56
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
2 ч. 4 мин.
13:00
Владимир
703Н
Стриж
Нижний Новгород
Москва
11:05
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
2 ч. 4 мин.
13:09
Владимир
703Й
Ласточка
Нижний Новгород
Москва
11:05
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
2 ч. 4 мин.
13:09
Владимир
731Г
Ласточка
Нижний Новгород
Москва
13:36
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
2 ч. 11 мин.
15:47
Владимир
715Г
Ласточка
Нижний Новгород
Москва
13:36
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
2 ч. 11 мин.
15:47
Владимир
146У
Челябинск
Санкт-Петербург
14:02
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
3 ч. 29 мин.
17:19
Владимир
132Г
Ижевск
Санкт-Петербург
14:05
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
3 ч. 30 мин.
17:20
Владимир
973Э
Владивосток
Москва
14:28
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
6 ч. 52 мин.
20:40
Владимир
275Э
Казань
Москва
14:50
Нижний Новгород (Стригино)
3 ч. 47 мин.
18:33
Владимир
703Г
Ласточка
Нижний Новгород
Москва
15:29
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
2 ч. 7 мин.
17:36
Владимир
135Г
Нижний Новгород
Москва
15:39
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
2 ч. 22 мин.
18:01
Владимир
705Н
Стриж
Нижний Новгород
Москва
16:00
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
2 ч. 3 мин.
18:03
Владимир
255Г
Чебоксары
Санкт-Петербург
16:10
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
4 ч. 45 мин.
20:03
Владимир
295Й
Чебоксары
Санкт-Петербург
16:10
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
4 ч. 45 мин.
20:03
Владимир
041Г
Нижний Новгород
Великий Новгород
16:25
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
2 ч. 25 мин.
18:50
Владимир
815Э
Нижний Новгород
Москва
16:25
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
3 ч. 40 мин.
20:05
Владимир
713Г
Ласточка
Нижний Новгород
Москва
17:49
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
2 ч. 19 мин.
20:08
Владимир
733Г
Ласточка
Нижний Новгород
Москва
17:55
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
2 ч. 19 мин.
20:14
Владимир
059Г
Волга
Нижний Новгород
Санкт-Петербург
18:15
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
3 ч. 42 мин.
21:57
Владимир
255Й
Нижний Новгород
Санкт-Петербург
18:20
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
3 ч. 43 мин.
22:03
Владимир
701Г
Ласточка
Нижний Новгород
Москва
18:57
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
2 ч. 7 мин.
21:04
Владимир
707Н
Стриж
Нижний Новгород
Москва
18:58
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
1 ч. 54 мин.
20:52
Владимир
707Г
Ласточка
Нижний Новгород
Москва
18:58
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
1 ч. 55 мин.
20:53
Владимир
130Г
Ижевск
Санкт-Петербург
19:06
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
3 ч. 40 мин.
21:53
Владимир
037Г
Нижний Новгород
Имеретинский Курорт
19:14
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
3 ч. 14 мин.
22:28
Владимир
137Г
Нижний Новгород
Кисловодск
19:14
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
3 ч. 14 мин.
22:28
Владимир
253Г
Казань
Санкт-Петербург
19:59
Нижний Новгород (Стригино)
4 ч. 20 мин.
00:14
Владимир
709Н
Стриж
Нижний Новгород
Москва
20:11
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
2 ч. 4 мин.
22:15
Владимир
709Г
Ласточка
Нижний Новгород
Москва
20:11
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
2 ч. 3 мин.
22:14
Владимир
711Г
Ласточка
Нижний Новгород
Москва
20:11
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
2 ч. 3 мин.
22:14
Владимир
087Г
Скорый
Нижний Новгород
Адлер
20:18
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
2 ч. 42 мин.
23:00
Владимир
099Г
Нижний Новгород
Кисловодск
20:18
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
2 ч. 42 мин.
23:00
Владимир
285Г
Казань
Москва
22:47
Нижний Новгород (Стригино)
3 ч. 12 мин.
01:56
Владимир
205Ж
Киров
Москва
22:58
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
3 ч. 24 мин.
02:10
Владимир
201И
Екатеринбург
Москва
23:00
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
3 ч. 12 мин.
02:00
Владимир
007Е
Кама
Пермь
Москва
23:10
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
2 ч. 46 мин.
01:44
Владимир
035Г
Нижегородец
Нижний Новгород
Москва
23:10
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
4 ч. 16 мин.
03:26
Владимир
195Г
Киров
Москва
23:12
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
2 ч. 44 мин.
01:44
Владимир
229Е
Пермь
Москва
23:20
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
3 ч. 6 мин.
02:14
Владимир
086Е
Серов
Москва
23:20
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
3 ч. 6 мин.
02:14
Владимир
255Е
Пермь
Москва
23:24
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
3 ч. 2 мин.
02:14
Владимир
055Ы
Енисей
Красноярск
Москва
23:26
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
2 ч. 53 мин.
02:07
Владимир
091И
Северобайкальск – Москва
Северобайкальск
Москва
23:30
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
3 ч. 41 мин.
02:59
Владимир
109М
Новый Уренгой
Москва
23:30
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
3 ч. 41 мин.
02:59
Владимир
291Ы
Красноярск
Москва
23:36
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
2 ч. 56 мин.
02:20
Владимир
035Й
Нижний Новгород
Москва
23:45
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
3 ч. 13 мин.
02:58
Владимир
Погода на станциях Нижний Новгород и Владимир

Маршрут движения поездов Нижний Новгород — Владимир

Расстояние между станциями составляет 219 км.

Приблизительное время следования составляет: 4 ч. 20 мин.

  • 1 ч. 54 мин. – время в пути на поезде 707Н (самый быстрый поезд);
  • 4 д. 8 ч. 28 мин. – время в пути на поезде 924Х (самый медленный поезд);

По данному маршруту курсирует 80 поездов без пересадки.

Билеты на поезд Нижний Новгород — Владимир

Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок «корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.

После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с электронного носителя проводнику.

Обратное направление:
Популярные направления из Нижний Новгород:
Популярные направления в Владимир:

Карта маршрута Нижний Новгород — Владимир


Стоимость билетов на поезд Нижний Новгород — Владимир по месяцам

На все поезда распространяется система динамического ценообразования, которая напрямую зависит от спроса на данное направление, и чем выше спрос, тем выше и цена на билеты.

Минимальная цена билета составляет:
  • Плацкарт: 3016 рублей.
  • Купе: 4524 рублей.
Мы провели анализ спроса по маршруту следования и отобразили полученные данные на диаграмме с интервалом по месяцам. Таким образом, вы можете заранее спланировать месяц поездки и купить билет по самой низкой цене.

50% —
Янв
1
Фев
2
Мар
3
Апр
4
Май
5
Июн
6
Июл
7
Авг
8
Сен
9
Окт
10
Ноя
11
Дек
12

Отзывы пассажиров о поездах по этому направлению

