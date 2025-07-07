Великий Устюг
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
Великий Устюг
Великий Устюг
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
Великий Устюг
Маршрут движения поездов Нижний Новгород — Великий Устюг
Расстояние между станциями составляет 732 км.
Приблизительное время следования составляет: 18 ч. 10 мин.
- 17 ч. 40 мин. – время в пути на поезде 934Г (самый быстрый поезд);
- 18 ч. 39 мин. – время в пути на поезде 924Г (самый медленный поезд);
По данному маршруту курсирует 2 поезда без пересадки.
Билеты на поезд Нижний Новгород — Великий Устюг
Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок «корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.
После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с электронного носителя проводнику.
Обратное направление:
Популярные направления из Нижний Новгород:
- Нижний Новгород - Москва
- Нижний Новгород - Санкт-Петербург
- Нижний Новгород - Екатеринбург
- Нижний Новгород - Анапа
- Нижний Новгород - Адлер
Популярные направления в Великий Устюг:
Карта маршрута Нижний Новгород — Великий Устюг
Стоимость билетов на поезд Нижний Новгород — Великий Устюг по месяцам
На все поезда распространяется система динамического ценообразования, которая напрямую зависит от спроса на данное направление, и чем выше спрос, тем выше и цена на билеты.
Минимальная цена билета составляет:
- Плацкарт: 1464 рублей.
- Купе: 2196 рублей.
Мы провели анализ спроса по маршруту следования и отобразили полученные данные на диаграмме с интервалом по месяцам. Таким образом, вы можете заранее спланировать месяц поездки и купить билет по самой низкой цене.