Погода на станциях Нея и Шилка

Маршрут движения поездов Нея — Шилка

Расстояние между станциями составляет 5100 км.

Приблизительное время следования составляет: 4 д. 5 ч. 29 мин.

4 д. 5 ч. 4 мин. – время в пути на поезде 100Щ (самый быстрый поезд);

4 д. 6 ч. 2 мин. – время в пути на поезде 002Э (самый медленный поезд);

По данному маршруту курсирует 3 поезда без пересадки.

Билеты на поезд Нея — Шилка

Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок «корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.

После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с электронного носителя проводнику.