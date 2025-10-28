Погода на станциях Нея и Поназырево

Маршрут движения поездов Нея — Поназырево

Расстояние между станциями составляет 142 км.

Приблизительное время следования составляет: 2 ч. 31 мин.

2 ч. 17 мин. – время в пути на поезде 014Н (самый быстрый поезд);

3 ч. 1 мин. – время в пути на поезде 246В (самый медленный поезд);

По данному маршруту курсирует 15 поездов без пересадки.

