Погода на станциях Называевская и Тулун

Маршрут движения поездов Называевская — Тулун

Расстояние между станциями составляет 1987 км.

Приблизительное время следования составляет: 1 д. 15 ч. 54 мин.

1 д. 10 ч. 40 мин. – время в пути на поезде 100Щ (самый быстрый поезд);

2 д. 0 ч. 51 мин. – время в пути на поезде 974А (самый медленный поезд);

По данному маршруту курсирует 7 поездов без пересадки.

Билеты на поезд Называевская — Тулун

Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок «корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.

После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с электронного носителя проводнику.