Москва (Курский Вокзал)
Ростов (Главный)
Москва (Курский Вокзал)
Ростов (Главный)
Ростов-На-Дону
Москва (Курский Вокзал)
Ростов (Главный)
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Ростов (Главный)
Москва (Курский Вокзал)
Ростов (Главный)
Москва (Павелецкий Вокзал)
Ростов (Главный)
Москва (Павелецкий Вокзал)
Ростов (Главный)
Москва (Павелецкий Вокзал)
Ростов (Главный)
Москва (Восточный Вокзал)
Ростов (Главный)
Москва (Восточный Вокзал)
Ростов (Главный)
Москва (Восточный Вокзал)
Ростов (Главный)
Москва (Киевский Вокзал)
Ростов (Главный)
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Ростов (Главный)
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Ростов (Главный)
Москва (Курский Вокзал)
Ростов (Главный)
Москва (Павелецкий Вокзал)
Ростов (Главный)
Москва (Восточный Вокзал)
Ростов (Главный)
Москва (Восточный Вокзал)
Ростов (Главный)
Москва (Курский Вокзал)
Ростов (Главный)
Москва (Курский Вокзал)
Ростов (Главный)
Москва (Курский Вокзал)
Ростов (Главный)
Москва (Восточный Вокзал)
Ростов (Главный)
Москва (Восточный Вокзал)
Ростов (Главный)
Москва (Восточный Вокзал)
Ростов (Главный)
Москва (Павелецкий Вокзал)
Ростов (Главный)
Москва (Восточный Вокзал)
Ростов (Главный)
Москва (Восточный Вокзал)
Ростов (Главный)
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Ростов (Главный)
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Ростов (Главный)
Москва (Киевский Вокзал)
Ростов (Главный)
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Ростов (Главный)
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Ростов (Главный)
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Ростов (Главный)
Москва (Курский Вокзал)
Ростов (Главный)
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Ростов (Главный)
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Ростов (Главный)
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Ростов (Главный)
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Ростов (Главный)
Москва (Восточный Вокзал)
Ростов (Главный)
Москва (Киевский Вокзал)
Ростов (Главный)
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Ростов (Главный)
Москва (Павелецкий Вокзал)
Ростов (Главный)
Москва (Киевский Вокзал)
Ростов (Главный)
Москва (Киевский Вокзал)
Ростов (Главный)
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Ростов (Главный)
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Ростов (Главный)
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Ростов (Главный)
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Ростов (Главный)
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Ростов (Главный)
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Ростов (Главный)
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Ростов (Главный)
Москва (Павелецкий Вокзал)
Ростов (Главный)
Москва (Павелецкий Вокзал)
Ростов (Главный)
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Ростов (Главный)
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Ростов (Главный)
Москва (Павелецкий Вокзал)
Ростов (Главный)
Москва (Киевский Вокзал)
Ростов (Главный)
Ростов-На-Дону
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Ростов (Главный)
Ростов-На-Дону
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Ростов (Главный)
Москва (Павелецкий Вокзал)
Ростов (Главный)
Москва (Павелецкий Вокзал)
Ростов (Главный)
Ростов-На-Дону
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Ростов (Главный)
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Ростов (Главный)
Москва (Киевский Вокзал)
Ростов (Главный)
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Ростов (Главный)
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Ростов (Главный)
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Ростов (Главный)
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Ростов (Главный)
Москва (Павелецкий Вокзал)
Ростов (Главный)
Москва (Павелецкий Вокзал)
Ростов (Главный)
Москва 3
Ростов (Главный)
Москва (Курский Вокзал)
Ростов (Главный)
Москва (Павелецкий Вокзал)
Ростов (Главный)
Москва (Павелецкий Вокзал)
Ростов (Главный)
Москва (Киевский Вокзал)
Ростов (Главный)
Москва (Павелецкий Вокзал)
Ростов (Главный)
Москва (Павелецкий Вокзал)
Ростов (Главный)
Москва (Павелецкий Вокзал)
Ростов (Главный)
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Ростов (Главный)
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Ростов (Главный)
Москва (Павелецкий Вокзал)
Ростов (Главный)
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Ростов (Главный)
Москва (Павелецкий Вокзал)
Ростов (Главный)
Москва (Курский Вокзал)
Ростов (Главный)
Москва (Восточный Вокзал)
Ростов (Главный)
Москва (Киевский Вокзал)
Ростов (Главный)
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Ростов (Главный)
Ростов-На-Дону
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Ростов (Главный)
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Ростов (Главный)
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Ростов (Главный)
Москва (Курский Вокзал)
Ростов (Главный)
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Ростов (Главный)
Москва (Восточный Вокзал)
Ростов (Главный)
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Ростов (Главный)
Ростов-На-Дону
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Ростов (Главный)
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Ростов (Главный)
Маршрут движения поездов Москва — Ростов-на-Дону
- 15 ч. 38 мин. – время в пути на поезде 030С (самый быстрый поезд);
- 3 д. 16 ч. 58 мин. – время в пути на поезде 930Я (самый медленный поезд);
По данному маршруту курсирует 105 поездов без пересадки.
Билеты на поезд Москва — Ростов-на-Дону
Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок «корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.
После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с электронного носителя проводнику.
Популярные направления из Москва:
Популярные направления в Ростов-На-Дону:
Стоимость билетов на поезд Москва — Ростов-на-Дону по месяцам
На все поезда распространяется система динамического ценообразования, которая напрямую зависит от спроса на данное направление, и чем выше спрос, тем выше и цена на билеты.
Минимальная цена билета составляет:
- Плацкарт: 3508 рублей.
- Купе: 5262 рублей.
Мы провели анализ спроса по маршруту следования и отобразили полученные данные на диаграмме с интервалом по месяцам. Таким образом, вы можете заранее спланировать месяц поездки и купить билет по самой низкой цене.