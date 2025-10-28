Константин – отзыв о поезде 259А Так, довелось поехать на этом поезде 28.08. Хочется отметить плюсы: Вагон попался на вид современный, на этом все положительное заканчивается. Далее из минусов: Вагон ресторан не работал на протяжении всей поездки! Сотрудники ссылаются на то что в поезде ехала группа с отдыха. Ну в таком случае предупреждайте остальных посетителей ДО покупики билета! Если я покупаю билет на поезд в котором указан вагон ресторан, значит я не планирую брать с собой еду в дорогу! Второе что удручает - чистота вагона, беглым взглядом может быть и чисто, но столик откровенно грязный, под матрасами крошки и грязь, на потолке непонятные пятна. Третье из минусов - это полная неработоспособность wifi. К сети не подключится, постоянно выдает ошибку! Прошу руководство обратиь на все это внимание, и вернуться с ответом! Стоимость выше чем в любом другом поезде, оплачивая которую я рассчитываю на комфорт и доп.услуги, но воспользоваться которыми не могу сугубо по вине РЖД!

Владимир – отзыв о поезде 285А Поезд полная туфта, потому, что билеты на него можно купить только с конечной станции! Бунтуйте люди против произвола!

Пëтр – отзыв о поезде 542М Поезд 542 ма 27.07.2024 я купил билет с Ростов-на-Дону до Туапсе. Начальник поезда, нарушая законодательство РФ, в частности 62-ФЗ, 115-ФЗ, 151-ФЗ отказался везти пассажира с паспортом СССР. В связи с чем, я понес убытки за возврат билета. Пусть это будет на его совести!!!

Наталья – отзыв о поезде 109В Едем 9.07. 24 года, в 11 вагоне. Проводница просто умничка. Очень довольны поездкой. Комфорт, чистота и спокойствие . Я считаю это заслуга начальника поезда Ильясова Дмитрия. Ездили и раньше на этом 109В поезде, но желание написать отзыв даже не возникало.

Анна – отзыв о поезде 266М Ужасные поезда 266,ехала до Воронежа и обратно.Замерзла очень сильно,и лежу сейчас с простудой.Спала полностью одетая,даже шарф пришлось надеть.Было бы очень хорошо если бы как и положено в вагонах было +20 +24,а то это совсем не дело,людей морозить. В туалете горячей воды не было совсем,даже умыться никак,это ужас.

Момот Е.Н. – отзыв о поезде 012М Несколько лет ездим этим поездом. И только этим, все замечательно! Спасибо за обслуживание. Дороговато, но не критично. За удовольствие надо платить.

Ольга Геннадьевна – отзыв о поезде 533М Отличная поездка. Моей дочке и мне все очень понравилось. У нас была проводница по имени Александра. Она просто умничка!!!))) Очень благодарны ей за все, что она делала.

Елена Степанович – отзыв о поезде 517М Спасибо за поездку, ехала с дочкой 7 лет. Ей конечно под конец уже надоело, бегала по всему вагону. Но в целом поездка прошла прекрасно.

Петренко Валентина Сергеевна – отзыв о поезде 512М Ехала семьей (2 детей и муж). Туалеты закрывались на остановках. Что было не очень удобно, так как ребенок не всегда может спрогнозировать, когда ему захочется сходить в туалет. Проводницы хорошие. Машинист не дерганный.

Наталия Дмитрук – отзыв о поезде 511М Ехать было приятно. В вагоне было чисто и удобно. Кондиционера не было, но на улице было не жарко и поэтому в вагоне было приятно и комфортно.

Вася – отзыв о поезде 481Я Поезд ни чем особо от таких же не отличается. Мне понравился персонал, который создал атмосферу комфорта и уюта. Они большие молодцы.

Эльвира – отзыв о поезде 471М Брала ЛЮКС и купе. Думала что хотя бы так я смогу получить нормальный комфорт во время поездки. Нет. Итог – ничего нормального не получила. Кондиционер не работал! Вы представляете? Терпела жару до самого Адлера.

Наталия – отзыв о поезде 382Я Иногда было очень жарко ночью спать. Пару раз просыпалась от духоты. Соседи были не очень. Постоянно боялась, чтобы что-нибудь не украли и не ушли.

леший – отзыв о поезде 377Я плохо что до сих пор не могут сделать нормальный вагон для курящих. сколько ни езди на этих поездах сколько ни говори всем плевать. окей буду курить между вагонами и в туалетах пока вы не сделаете нормальную курилку

Фадеева Валентина Викторовна – отзыв о поезде 293А Когда будете ехать на поезде в такое дальнее путешествие с детьми – будьте готовы к тому, что им уже через 5 часов надоест ехать и будут выносить мозг, если вы не придумаете чем их можно занять по дороге.

Софья Мелешко – отзыв о поезде 292М Спасибо. Поездка прошла хорошо. Не понравился только туалет который был очень грязный и воняло мочей сильно. Прошу уделить этому внимание.

София – отзыв о поезде 279А Воды в кране не было вообще утром. Ни зубы почистить, ни умыться. Все что хотите дополнительно- за деньги и причем с немалой наценкой. Как в ресторане.

Диана Митько – отзыв о поезде 251А Несколько раз пока ехали пропускали другие поезда. В это время поезд стоял и не работал кондиционер. Учитывая то, что на улице было очень жарко, в вагоне стояла духота неимоверная из-за которой я нормально не смогла выспаться!

Олег М. – отзыв о поезде 247А Брал билеты с этого сайта прямо в интернете впервые. Все прошло идеально. Поезд отличный, проводница сразу сориентировала что и куда. Единственным недостатком считаю, что нельзя как-то отдельно от всех регулировать свой кондиционер. Когда не дует – становится жарко, когда включается – холодно.

Фаина – отзыв о поезде 245А УЖОС! Это я заплатила больше 7000 рублей за то чтобы прокатиться на старом ретро-поезде!?? Вот уж не думала, что такие еще вообще по рельсам даже ездят. А тем более за такие деньги. Так ладно ретро – половина вагона была поломана или не работала. Двери скрипели, из окна поддувало.

Кондратий – отзыв о поезде 243В Прекрасный поезд, однако старые вагоны. Очень хочется видеть в поездах дальнего следования больше комфорта.

Валентина Олеговна – отзыв о поезде 237Ч Приятные проводницы, у нас в вагоне им помогали студентки. Вкусная еда, вежливые. Проводницу звали Анна. Она делала всё, что нужно очень оперативно. Я даже в какой-то момент удивилась, как она умудряется обо всем помнить и так быстро все делать. Видимо опыт. Поездкой довольна.

Анна Васильевна – отзыв о поезде 227А УРА!!! Нам попались места в абсолютно новом современном вагоне, который просто бусечка!!!!!!!!!!! Тут и розетки везде есть для телефонов! Они работают как нужно! Плюс на полках лежат матрасы уже с чехлами. В общем нам все очень понравилось!!!!

Алеся – отзыв о поезде 225С Ехала с дочкой из Мурманска до Рязани. Поезд не скажу что эталонный, но достаточно хороший. Проводницы вежливые женщины, знающие что делают. Обслуживание на 5, состояние вагона на 4.