дарья – отзыв о поезде 974А Поездки с детьми – то еще удовольствие. Ехала и ждала когда же это все закончится. В вагоне местами было жарковато, особенно когда солнце прямо в окно светило.

Вячеслав – отзыв о поезде 092И Ехали сегодня на этом поезде, 06.05.2022. отправление в 16.50. вагон 4 Слава Богу ехали до Нижнего Новгорода, а не дальше! ехали в купе, семьёй выкупили всё купе, при этом цены на билеты до Нижнего совсем не щадящие. В этом поезде вдохнул совок в полной мере!!!! Сели в поезд, через час решили пообедать, (хорошо хоть до этого перекусили), попросили у проводника пригласить официанта из вагон-ресторана, мин. Через 10, проводник пришёл и сказал;ресторан на вынос не обслуживает, и вообще а ресторане еды нет, и если будет что то то минимум через час. Через два часа, пошёл в ресторан, там меню на трёх страницах, но не тут то было, официант сказал, что у них есть в наличии только витаминный салат и гуляш, при этом на вынос дают только в тарелки которые сами принесете! У проводника, решили купить ролтон, он есть у неё. но только два и только на витрине, ещё мин через 40 в ресторане появился борщ, и пельмени и сказали что на этом всё! А что будет дальше работники ресторана не знают, т. К. Продуктов нет! Есть кулер с горячей и холодной водой в вагоне, но нет одноразовых стаканчиков, что бы попить надо у проводника купить напиток, и тогда можно пить из кулера из чашки от напитка который купил. Наборов с питанием в купе нет, и купить у проводника нет возможности т. К. Их просто в поезде нет! Если в других поездах, в купе, постель изначально застелена, тут застилай сам! А мин за 30 до прибытия в Нижний пришла проводница и сказала, через 30 мин Нижний сдавайте постельное бельё, при этом сказал бельё сдавать с трёх мест, а с четвёртого не надо, вы же не лежали на этом месте, я сказал что вещи наши там лежали, на что мне ответили, ну кто об этом узнаёт? Вот тут пахнуло и подуло на меня железной дорогой СССР!!! Как будто еду в поезде лет так 30 назад!!! Вообщем ужасно!

Анатолий Мельник – отзыв о поезде 298Х Конечно можно придраться ко всему чему угодно. Что вагон не новый и т.п. Но а где вы видели новые вагоны за такую стоимость!? Господа, Аллё! И так не дорого, не стоит своё недовольство выказывать. Очень даже нормальный поезд.

Валентина Владимировна Лосюк – отзыв о поезде 288Я В вагоне было холодно. Благо поезд едет всего 2 часа – замерзнуть не успели.

Мария Иосифовна – отзыв о поезде 214М Добрый день. Если обобщить всю поездку – то в целом прошло не плохо. Не могу сказать ничего очень плохого о персонале поезда или о самом вагоне. Температура на протяжении поездки была довольно комфортной и приятной.

Алёнка – отзыв о поезде 202Ч Спасибо, мы очень довольны поездкой на этом поезде! Муж только жаловался что было маловато места на верхней полке. Но в остальном все было хорошо.

Вера Васильевна – отзыв о поезде 202Е Могу сказать что я очень довольна поездкой! Тепло, уютно, без происществий. Что еще нужно от поездки?

Наталия В. – отзыв о поезде 145А Мне все понравилось, поездка прошла в хорошем режиме, без каких-то происшествий. Единственным существенным минусом было то, что в туалете почему-то не было мыла, как и антисептика. Хорошо что у меня все было с собой. А так – россия, одним словом.

GALINA – отзыв о поезде 100Э Как же все-таки круто было ехать в вагоне нового образца!!!!!!!!!! USB розетки под каждой полкой, хочешь заряжать телефон – не проблема!! Еще очень понравилось что все новое и чистое. До этого еще ни разу не приходилось ездить на новых вагонах)))))))

Ирусик – отзыв о поезде 100Щ Все хорошо кроме того что мне было ночью очень жарко спать. Остальное все прошло хорошо.

Ирусик – отзыв о поезде 084М Спасибо за поездку. Было клёво!!!!)))) У нас такая прикольная проводница была, постоянно шутила и стебала)))))) Все-таки от проводниц многое зависит, что ни говори)))))

Андропов – отзыв о поезде 068Ы Нормальный поезд, поездка прошла отлично. Если бы ехал быстрее и не стоял на остановках так долго то было бы еще лучше.

Алишер – отзыв о поезде 056Ы Мне не понравилась еда. И еще какая-то дичь произошла. Вообще без стука вошла женщина и начала пылесосить. Абсолютно беспардонно и нагло. WTF!?!?!? Это что – сарай!? Не ожидал такого советского колхоза в 21 веке….

Кнопочка – отзыв о поезде 038Н Если бы цена были ниже, то для меня это был бы идеальный поезд))))))) Понятно, что за комфорт нужно платить, но все же))

Тамара Павловна Грин – отзыв о поезде 012Я 15.07.2021 ехали всей семьей к родителям мужа чуть больше суток на этом поезде. В целом могу сказать, что у меня остались только положительные впечатления от поездки на этом поезде. Очень вежливые проводницы и вкусная еда. Рекомендую!

Довольный пассажир – отзыв о поезде 008Е ОЧЕНЬ рекомендую этот поезд, если выбираете между альтернативами. Быстро, удобно, приятно ехать, биотуалеты не воняют на весь вагон, система отопления работает хорошо. Одним словом – 10 из 10

Егор – отзыв о поезде 002Э Общее расстояние езды – примерно 600 км, поезд едет километров 50 в час. Иногда бывают участки, где ускоряется, но в общем не спешит. В окошко приятно наблюдать красоты Сахалина.