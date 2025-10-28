Пассаж – отзыв о поезде 090У Хороший был поезд, летом было душновато, билеты самые дешовые. Ходил по маршруту Москва, Курган, Петропавловск Каз. В 2022 году куда - то пропал. Или номер сменился, или маршрут. Кто знает ест ли он сейчас и какой маршрут если не трудно сообщите пожалуйста?

Даша – отзыв о поезде 990Ч Добрый день. В вагоне было чисто. Наша проводница рассказывала все заранее, мы даже не успевали ей вопросы задавать. Сходили в вагон-ресторан, были приятно удивлены. Очень неплохие блюда готовил повар. Поездка удалась. Рекомендую.

дарья – отзыв о поезде 974А Поездки с детьми – то еще удовольствие. Ехала и ждала когда же это все закончится. В вагоне местами было жарковато, особенно когда солнце прямо в окно светило.

Вячеслав – отзыв о поезде 092И Ехали сегодня на этом поезде, 06.05.2022. отправление в 16.50. вагон 4 Слава Богу ехали до Нижнего Новгорода, а не дальше! ехали в купе, семьёй выкупили всё купе, при этом цены на билеты до Нижнего совсем не щадящие. В этом поезде вдохнул совок в полной мере!!!! Сели в поезд, через час решили пообедать, (хорошо хоть до этого перекусили), попросили у проводника пригласить официанта из вагон-ресторана, мин. Через 10, проводник пришёл и сказал;ресторан на вынос не обслуживает, и вообще а ресторане еды нет, и если будет что то то минимум через час. Через два часа, пошёл в ресторан, там меню на трёх страницах, но не тут то было, официант сказал, что у них есть в наличии только витаминный салат и гуляш, при этом на вынос дают только в тарелки которые сами принесете! У проводника, решили купить ролтон, он есть у неё. но только два и только на витрине, ещё мин через 40 в ресторане появился борщ, и пельмени и сказали что на этом всё! А что будет дальше работники ресторана не знают, т. К. Продуктов нет! Есть кулер с горячей и холодной водой в вагоне, но нет одноразовых стаканчиков, что бы попить надо у проводника купить напиток, и тогда можно пить из кулера из чашки от напитка который купил. Наборов с питанием в купе нет, и купить у проводника нет возможности т. К. Их просто в поезде нет! Если в других поездах, в купе, постель изначально застелена, тут застилай сам! А мин за 30 до прибытия в Нижний пришла проводница и сказала, через 30 мин Нижний сдавайте постельное бельё, при этом сказал бельё сдавать с трёх мест, а с четвёртого не надо, вы же не лежали на этом месте, я сказал что вещи наши там лежали, на что мне ответили, ну кто об этом узнаёт? Вот тут пахнуло и подуло на меня железной дорогой СССР!!! Как будто еду в поезде лет так 30 назад!!! Вообщем ужасно!

Анатолий Мельник – отзыв о поезде 298Х Конечно можно придраться ко всему чему угодно. Что вагон не новый и т.п. Но а где вы видели новые вагоны за такую стоимость!? Господа, Аллё! И так не дорого, не стоит своё недовольство выказывать. Очень даже нормальный поезд.

Валентина Владимировна Лосюк – отзыв о поезде 288Я В вагоне было холодно. Благо поезд едет всего 2 часа – замерзнуть не успели.

Мария Иосифовна – отзыв о поезде 214М Добрый день. Если обобщить всю поездку – то в целом прошло не плохо. Не могу сказать ничего очень плохого о персонале поезда или о самом вагоне. Температура на протяжении поездки была довольно комфортной и приятной.

Алёнка – отзыв о поезде 202Ч Спасибо, мы очень довольны поездкой на этом поезде! Муж только жаловался что было маловато места на верхней полке. Но в остальном все было хорошо.

Вера Васильевна – отзыв о поезде 202Е Могу сказать что я очень довольна поездкой! Тепло, уютно, без происществий. Что еще нужно от поездки?

Наталия В. – отзыв о поезде 145А Мне все понравилось, поездка прошла в хорошем режиме, без каких-то происшествий. Единственным существенным минусом было то, что в туалете почему-то не было мыла, как и антисептика. Хорошо что у меня все было с собой. А так – россия, одним словом.

Маша Д. – отзыв о поезде 118Н Увлекательное путешествие длинною чуть менее двух суток. Под конец спина заболела.

GALINA – отзыв о поезде 100Э Как же все-таки круто было ехать в вагоне нового образца!!!!!!!!!! USB розетки под каждой полкой, хочешь заряжать телефон – не проблема!! Еще очень понравилось что все новое и чистое. До этого еще ни разу не приходилось ездить на новых вагонах)))))))

Ирусик – отзыв о поезде 100Щ Все хорошо кроме того что мне было ночью очень жарко спать. Остальное все прошло хорошо.

Костя но не ДЗЮ – отзыв о поезде 082И на 4 из 5 тянет, не больше. помойте туалеты

Пассажирка – отзыв о поезде 080У Добрый день. Расскажу о том, как мы ездили в Челябинск на этой колымаге. Спасибо что доехали. Поначалу обрадовалась наличию розетки на 220 в купе, но потом оказалось что она не работает. На полу были крошки, на что я делала замечание проводнице, она все убрала в течение нескольких минут. Дальше больше. Туалет убожество. Не БИО а обычный, где все на рельсы. Постоянно его закрывали и открывали. Были очереди. Мне поездка не понравилась.

Саня – отзыв о поезде 076Э Никогда на нем больше не поеду. 3 с натяжкой

Андропов – отзыв о поезде 068Ы Нормальный поезд, поездка прошла отлично. Если бы ехал быстрее и не стоял на остановках так долго то было бы еще лучше.

ИРИНА – отзыв о поезде 060У Впечатление от поездки положительное. Вагоны не грязные, проводники тщательно убираются. Никаких проблем. Если бы можно было еще выбирать пассажиров, которые едут рядом, то вообще было бы просто супер.

Алишер – отзыв о поезде 056Ы Мне не понравилась еда. И еще какая-то дичь произошла. Вообще без стука вошла женщина и начала пылесосить. Абсолютно беспардонно и нагло. WTF!?!?!? Это что – сарай!? Не ожидал такого советского колхоза в 21 веке….

Кнопочка – отзыв о поезде 038Н Если бы цена были ниже, то для меня это был бы идеальный поезд))))))) Понятно, что за комфорт нужно платить, но все же))

Алёна – отзыв о поезде 016Е Ехала на нем в Казань 8 августа 2021 и осталась довольна поездкой. Проводник приятная женщина, поезд очень чистый.