Погода на станциях Москва и Дубна (ст. Большая Волга)

Маршрут движения поездов Москва — Дубна (ст. Большая Волга)

Расстояние между станциями составляет 108 км.

Приблизительное время следования составляет: 2 ч. 46 мин.

1 ч. 49 мин. – время в пути на поезде 836М (самый быстрый поезд);

3 ч. 8 мин. – время в пути на поезде 6216 (самый медленный поезд);

По данному маршруту курсирует 27 поездов без пересадки.

Билеты на поезд Москва — Дубна (ст. Большая Волга)

Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок «корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.

После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с электронного носителя проводнику.