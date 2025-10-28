Инна Ж. – отзыв о поезде 809С На сидении во время посадки было не очень чисто. Неприятно находиться в поезде, который редко убирается. Считаю это упущением со стороны работников.

Юрий Михайлович – отзыв о поезде 382С Ехал в 10 вагоне и кайфовал. Билет покупал онлайн. Зашел в вагон. А там чистота и порядок. Постель белоснежная. Все на высшем уровне! Супер!

Дина Д. – отзыв о поезде 297Э Спасибо большое за приятную поездку нашей проводнице Ирине, которая на самом деле сделала гораздо больше чем от нее требовалось по должности. Отдельное спасибо за то как тщательно делалась уборка. Было видно что человек любит свою работу! Всем бы так!

Виктор Викторович Гринчик – отзыв о поезде 253С Поезд замечательный! Проводницы знают свое дело и как нужно вести себя с пассажирами. Очень воспитанные и тактичные. Я получил удовольствие от поездки.

Костевич Алина – отзыв о поезде 243Э Замечательный поезд и в целом путешествие! Люблю ездить на поездах на дальние расстояния, это для меня своего рода романтика )))) дух дороги и так далее. Муж тоже разделяет мою страсть к путешествиям)))

Лариса Петровна – отзыв о поезде 217Э Ехала в купе в 11 вагоне. Хочу порекомендовать его тем, кто хочет ехать с комфортом и в шоколаде. Было просто идеально. Проводница была не самая лучшая, но обслуживала нормально. Поэтому спишем просто на ее плохое настроение. Из еды есть только ролтон и чай. Так что берите с собой нормальную еду.

Виктор – отзыв о поезде 181Э Вообще не понравилась поездка. Не поеду на этом поезде больше.

Ольга Васильевна – отзыв о поезде 145С В плацкарте мне было ехать неудобно. В вагоне было 2 туалета, из которых на протяжении всей поездки работал только один. В вагоне было душно. Так за 3 года ничего с вентиляцией и не сделали. Я разочарована в поезде, что еще сказать?

Бывалый пассажир – отзыв о поезде 143С Поезд приличный, проводницы знают свое дело. Езжу периодически в Кисловодск на сборы, почти всегда доволен поездкой. Ни разу не было, чтобы было что-то из ряда вон выходящее.

Сашка – отзыв о поезде 143Й Невозможно ехать и нюхать сигаретный дым, который постоянно тянет из тамбура. Все ходят курят (хотя это запрещено), а проводница ничего вообще не делает, как будто ничего и не происходит.

Елизавета – отзыв о поезде 135С Спасибо за хорошее обслуживание! Мне все очень понравилось. Но вагон был старый и это было основным неудобством. Кипяток был не очень кипяток((( И в туалете вода уже еле течет… Насос слабоватый, не справляется.

Ольга – отзыв о поезде 121С Раньше, лет 7 назад, этот поезд был добитой рухлятью. Сейчас он очень преобразился и поновел. Проводники тоже видно, что уже распрощались с наследием СССР.

Алена – отзыв о поезде 061С Добрый день! В вагоне было очень чисто и приятно ехать. Вежливый персонал и настоящий кипяток. В мою молодость было гораздо хуже, чем сейчас. Спасибо всем за работу.

Ася – отзыв о поезде 057С Ехали в 7 вагоне и нас все устроило. В туалете не пахнет, бумага на месте. Проводница была очень опытной женщиной, видно что не вчера на работу пришла. Состав прибыл вовремя на станцию.

ВАЛЕНТИНА – отзыв о поезде 049Ч У меня есть одно слово для описания всего этого ***ца – УЖАС. Если у вас есть возможность, то я вам настоятельно рекомендую взять билеты на ДРУГОЙ поезд. Просто на другой. В детали и подробности углубляться не хочу, выше многое сказано.

Виктория – отзыв о поезде 033С Очень многое зависит от людей (проводников). Один раз ехала – проводница была не в духе, не понравилось. Во второй раз ехала, наш вагон обслуживала молодая приветливая девочка. Впечатление о поездке осталось только положительное.