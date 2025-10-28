Константин – отзыв о поезде 259А Так, довелось поехать на этом поезде 28.08. Хочется отметить плюсы: Вагон попался на вид современный, на этом все положительное заканчивается. Далее из минусов: Вагон ресторан не работал на протяжении всей поездки! Сотрудники ссылаются на то что в поезде ехала группа с отдыха. Ну в таком случае предупреждайте остальных посетителей ДО покупики билета! Если я покупаю билет на поезд в котором указан вагон ресторан, значит я не планирую брать с собой еду в дорогу! Второе что удручает - чистота вагона, беглым взглядом может быть и чисто, но столик откровенно грязный, под матрасами крошки и грязь, на потолке непонятные пятна. Третье из минусов - это полная неработоспособность wifi. К сети не подключится, постоянно выдает ошибку! Прошу руководство обратиь на все это внимание, и вернуться с ответом! Стоимость выше чем в любом другом поезде, оплачивая которую я рассчитываю на комфорт и доп.услуги, но воспользоваться которыми не могу сугубо по вине РЖД!

Владимир – отзыв о поезде 285А Поезд полная туфта, потому, что билеты на него можно купить только с конечной станции! Бунтуйте люди против произвола!

Лиза – отзыв о поезде 556М Если бы не хамоватые соседи я думаю что все было бы намного лучше, чем оно было на самом деле. Не давали нормально поспать в процессе поездки, постоянно выясняли отношения с помощью какой-то нецензурной брани.

Ольга Геннадьевна – отзыв о поезде 533М Отличная поездка. Моей дочке и мне все очень понравилось. У нас была проводница по имени Александра. Она просто умничка!!!))) Очень благодарны ей за все, что она делала.

Елена Степанович – отзыв о поезде 517М Спасибо за поездку, ехала с дочкой 7 лет. Ей конечно под конец уже надоело, бегала по всему вагону. Но в целом поездка прошла прекрасно.

Вася – отзыв о поезде 481Я Поезд ни чем особо от таких же не отличается. Мне понравился персонал, который создал атмосферу комфорта и уюта. Они большие молодцы.

Фадеева Валентина Викторовна – отзыв о поезде 293А Когда будете ехать на поезде в такое дальнее путешествие с детьми – будьте готовы к тому, что им уже через 5 часов надоест ехать и будут выносить мозг, если вы не придумаете чем их можно занять по дороге.

София – отзыв о поезде 279А Воды в кране не было вообще утром. Ни зубы почистить, ни умыться. Все что хотите дополнительно- за деньги и причем с немалой наценкой. Как в ресторане.

Диана Митько – отзыв о поезде 251А Несколько раз пока ехали пропускали другие поезда. В это время поезд стоял и не работал кондиционер. Учитывая то, что на улице было очень жарко, в вагоне стояла духота неимоверная из-за которой я нормально не смогла выспаться!

Олег М. – отзыв о поезде 247А Брал билеты с этого сайта прямо в интернете впервые. Все прошло идеально. Поезд отличный, проводница сразу сориентировала что и куда. Единственным недостатком считаю, что нельзя как-то отдельно от всех регулировать свой кондиционер. Когда не дует – становится жарко, когда включается – холодно.

Фаина – отзыв о поезде 245А УЖОС! Это я заплатила больше 7000 рублей за то чтобы прокатиться на старом ретро-поезде!?? Вот уж не думала, что такие еще вообще по рельсам даже ездят. А тем более за такие деньги. Так ладно ретро – половина вагона была поломана или не работала. Двери скрипели, из окна поддувало.

Кондратий – отзыв о поезде 243В Прекрасный поезд, однако старые вагоны. Очень хочется видеть в поездах дальнего следования больше комфорта.

Валентина Олеговна – отзыв о поезде 237Ч Приятные проводницы, у нас в вагоне им помогали студентки. Вкусная еда, вежливые. Проводницу звали Анна. Она делала всё, что нужно очень оперативно. Я даже в какой-то момент удивилась, как она умудряется обо всем помнить и так быстро все делать. Видимо опыт. Поездкой довольна.

Анна Васильевна – отзыв о поезде 227А УРА!!! Нам попались места в абсолютно новом современном вагоне, который просто бусечка!!!!!!!!!!! Тут и розетки везде есть для телефонов! Они работают как нужно! Плюс на полках лежат матрасы уже с чехлами. В общем нам все очень понравилось!!!!

Леся Усманова – отзыв о поезде 135А Проводницы очень хорошо поработали. Я отправляла маму (ей уже 86 лет) а этом поезде одну. Посадила и попросила проводниц присмотреть за ней хорошенько. Что они и сделали. Потом она по приезду мне звонила и рассказала что ее часто подходили контролировали, а на остановке её еще помогли выйти из поезда, так как там очень короткая по времени остановка.

Сергей Валентинович – отзыв о поезде 121А Обычный поезд. Ехал до конечной из Москвы. Поезд дальнего следования, что про него можно сказать? Есть свои минусы и плюсы, в дороге без этого никак.

Александр – отзыв о поезде 115А Стоимость еды в вагоне ресторане – как будто вам готовит первый шеф-повар Франции собственной персоной. В других моментах претензий нет.