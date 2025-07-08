Липецк
Армавир Ростовский (Армавир-1)
Липецк
Армавир Ростовский (Армавир-1)
Липецк
Армавир Ростовский (Армавир-1)
Липецк
Армавир Ростовский (Армавир-1)
Липецк
Армавир Ростовский (Армавир-1)
Липецк
Армавир Ростовский (Армавир-1)
Липецк
Армавир Туапсинский (Армавир-2)
Липецк
Армавир Туапсинский (Армавир-2)
Липецк
Армавир Ростовский (Армавир-1)
Липецк
Армавир Ростовский (Армавир-1)
Липецк
Армавир Ростовский (Армавир-1)
Липецк
Армавир Ростовский (Армавир-1)
Липецк
Армавир Ростовский (Армавир-1)
Липецк
Армавир Туапсинский (Армавир-2)
Маршрут движения поездов Липецк — Армавир
Расстояние между станциями составляет 926 км.
Приблизительное время следования составляет: 20 ч. 33 мин.
- 18 ч. 37 мин. – время в пути на поезде 061М (самый быстрый поезд);
- 22 ч. 3 мин. – время в пути на поезде 203В (самый медленный поезд);
По данному маршруту курсирует 14 поездов без пересадки.
Билеты на поезд Липецк — Армавир
Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок «корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.
После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с электронного носителя проводнику.
Обратное направление:
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Карта маршрута Липецк — Армавир
Стоимость билетов на поезд Липецк — Армавир по месяцам
На все поезда распространяется система динамического ценообразования, которая напрямую зависит от спроса на данное направление, и чем выше спрос, тем выше и цена на билеты.
Минимальная цена билета составляет:
- Плацкарт: 3352 рублей.
- Купе: 5028 рублей.
Мы провели анализ спроса по маршруту следования и отобразили полученные данные на диаграмме с интервалом по месяцам. Таким образом, вы можете заранее спланировать месяц поездки и купить билет по самой низкой цене.