Погода на станциях Кущевка и Краснодар

Маршрут движения поездов Кущевка — Краснодар

Расстояние между станциями составляет 177 км.

Приблизительное время следования составляет: 5 ч. 11 мин.

4 ч. 9 мин. – время в пути на поезде 153Н (самый быстрый поезд);

6 ч. 52 мин. – время в пути на поезде 139Н (самый медленный поезд);

По данному маршруту курсирует 19 поездов без пересадки.

Билеты на поезд Кущевка — Краснодар

Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок «корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.

После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с электронного носителя проводнику.