Погода на станциях Крымская (Крымск) и Ея

Маршрут движения поездов Крымская (Крымск) — Ея

Расстояние между станциями составляет 250 км.

Приблизительное время следования составляет: 7 ч. 30 мин.

6 ч. 55 мин. – время в пути на поезде 205С (самый быстрый поезд);

8 ч. 17 мин. – время в пути на поезде 522С (самый медленный поезд);

По данному маршруту курсирует 10 поездов без пересадки.

Билеты на поезд Крымская (Крымск) — Ея

