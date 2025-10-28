Купить ЖД билеты на поезд Краснодар — Ростов-на-Дону


Ниже представлено расписание поездов Краснодар — Ростов-на-Дону на 29 октября 2025. Время отправления и прибытия на станции назначения указано по московскому времени. Рекомендуем заранее планировать ваши поездки, для большинства направлений движения уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 26 января 2026 года.

Расписание поездов Краснодар — Ростов-на-Дону

Какие поезда ходят по этому маршруту

Для просмотра актуальных данных по наличию билетов, необходимо обновить информацию:

Поезд:
Маршрут:
Отправление:
В пути:
Прибытие:
684Ж
Адлер
Ростов-На-Дону
00:05
Краснодар 1
4 ч. 54 мин.
04:53
Ростов (Главный)
030Й
Премиум
Новороссийск
Москва
00:11
Краснодар 1
3 ч. 14 мин.
03:17
Ростов (Главный)
930Э
Лыжная Стрела
Роза Хутор
Ростов-На-Дону
00:15
Краснодар 1
6 ч. 7 мин.
06:12
Ростов (Главный)
104Ж
Адлер – Москва
Адлер
Москва
00:20
Краснодар 1
3 ч. 14 мин.
03:26
Ростов (Главный)
036С
Северная Пальмира (Двухэтажный)
Адлер
Санкт-Петербург
00:38
Краснодар 1
3 ч. 40 мин.
04:11
Ростов (Главный)
237С
Анапа
Москва
01:00
Краснодар 1
4 ч. 50 мин.
05:42
Ростов (Главный)
489С
Анапа
Минск
01:12
Краснодар 1
4 ч. 32 мин.
05:35
Ростов (Главный)
265С
Анапа
Санкт-Петербург
01:26
Краснодар 1
4 ч. 39 мин.
06:01
Ростов (Главный)
248С
Адлер
Москва
01:28
Краснодар 1
4 ч. 40 мин.
06:03
Ростов (Главный)
567С
Анапа
Москва
01:40
Краснодар 1
4 ч. 38 мин.
06:02
Ростов (Главный)
570Э
Новороссийск
Москва
01:40
Краснодар 1
4 ч. 38 мин.
06:02
Ростов (Главный)
306С
Сухум
Москва
01:47
Краснодар 1
4 ч. 44 мин.
06:27
Ростов (Главный)
306Й
Адлер
Москва
01:50
Краснодар 1
4 ч. 44 мин.
06:27
Ростов (Главный)
386С
Адлер
Архангельск
01:55
Краснодар 1
8 ч. 53 мин.
10:27
Ростов (Главный)
268С
Имеретинский Курорт
Москва
01:59
Краснодар 1
4 ч. 45 мин.
06:27
Ростов (Главный)
268Э
Адлер
Москва
01:59
Краснодар 1
4 ч. 45 мин.
06:27
Ростов (Главный)
304С
Сухум
Москва
02:08
Краснодар 1
4 ч. 42 мин.
06:27
Ростов (Главный)
642Й
Адлер
Ростов-На-Дону
02:13
Краснодар 1
5 ч. 39 мин.
07:16
Ростов (Главный)
642Ж
Адлер – Ростов-На-Дону
Адлер
Ростов-На-Дону
03:34
Краснодар 1
4 ч. 8 мин.
07:28
Ростов (Главный)
018Э
Роза Хутор
Ростов-На-Дону
04:00
Краснодар 1
4 ч. 18 мин.
08:05
Ростов (Главный)
259С
Анапа
Санкт-Петербург
04:01
Краснодар 1
6 ч. 34 мин.
10:20
Ростов (Главный)
360С
Адлер
Калининград
04:30
Краснодар 1
6 ч. 30 мин.
10:28
Ростов (Главный)
302С
Адлер
Минск
05:30
Краснодар 1
4 ч. 57 мин.
09:45
Ростов (Главный)
473С
Анапа
Самара
05:52
Краснодар 1
4 ч. 53 мин.
10:38
Ростов (Главный)
160С
Таврия
Роза Хутор
Москва
05:52
Краснодар 1
4 ч. 53 мин.
10:38
Ростов (Главный)
565С
Анапа
Смоленск
05:52
Краснодар 1
4 ч. 53 мин.
10:38
Ростов (Главный)
513С
Анапа
Тамбов
05:55
Краснодар 1
4 ч. 50 мин.
10:38
Ростов (Главный)
271С
Анапа
Самара
05:55
Краснодар 1
4 ч. 50 мин.
10:38
Ростов (Главный)
472С
Адлер
Москва
06:19
Краснодар 1
6 ч. 39 мин.
12:47
Ростов (Главный)
808Э
Сочи
Ростов-На-Дону
07:46
Краснодар 1
3 ч. 39 мин.
11:20
Ростов (Главный)
092С
Таврия
Севастополь
Москва
10:44
Краснодар 1
4 ч. 29 мин.
14:57
Ростов (Главный)
556С
Адлер
Смоленск
10:46
Краснодар 1
4 ч. 37 мин.
15:18
Ростов (Главный)
534С
Адлер
Москва
11:10
Краснодар 1
4 ч. 18 мин.
15:23
Ростов (Главный)
296Э
Новороссийск
Апатиты
16:05
Краснодар 1
5 ч. 21 мин.
21:15
Ростов (Главный)
296С
Новороссийск
Санкт-Петербург
16:44
Краснодар 1
6 ч. 22 мин.
22:52
Ростов (Главный)
286С
Новороссийск
Мурманск
16:50
Краснодар 1
5 ч. 55 мин.
22:40
Ростов (Главный)
340С
Новороссийск
Нижний Новгород
17:02
Краснодар 1
4 ч. 57 мин.
21:27
Ростов (Главный)
470С
Новороссийск
Саратов
17:02
Краснодар 1
4 ч. 57 мин.
21:27
Ростов (Главный)
460С
Адлер
Тамбов
17:35
Краснодар 1
5 ч. 51 мин.
23:09
Ростов (Главный)
336С
Новороссийск
Екатеринбург
19:07
Краснодар 1
5 ч. 21 мин.
00:08
Ростов (Главный)
806Э
Ласточка
Новороссийск
Таганрог
19:08
Краснодар 1
3 ч. 17 мин.
22:19
Ростов (Главный)
326С
Новороссийск
Пермь
19:08
Краснодар 1
6 ч. 14 мин.
01:01
Ростов (Главный)
526С
Таврия
Новороссийск
Екатеринбург
19:08
Краснодар 1
6 ч. 14 мин.
01:01
Ростов (Главный)
566С
Адлер
Москва
19:10
Краснодар 1
5 ч. 37 мин.
00:32
Ростов (Главный)
532Ж
Адлер
Нижний Новгород
19:18
Краснодар 1
5 ч. 51 мин.
01:00
Ростов (Главный)
502С
Адлер
Москва
19:20
Краснодар 1
4 ч. 50 мин.
00:01
Ростов (Главный)
554Э
Новороссийск
Киров
19:22
Краснодар 1
4 ч. 39 мин.
23:56
Ростов (Главный)
242С
Таврия
Адлер
Иркутск
19:48
Краснодар 1
4 ч. 46 мин.
00:30
Ростов (Главный)
252С
Адлер
Барнаул
19:50
Краснодар 1
5 ч. 13 мин.
00:58
Ростов (Главный)
482С
Новороссийск
Москва
20:25
Краснодар 1
6 ч. 59 мин.
03:11
Ростов (Главный)
378С
Новороссийск
Москва
21:03
Краснодар 1
8 ч. 29 мин.
05:01
Ростов (Главный)
266Э
Новороссийск
Москва
21:05
Краснодар 1
3 ч. 54 мин.
00:52
Ростов (Главный)
109С
Анапа
Москва
21:22
Краснодар 1
5 ч. 9 мин.
02:11
Ростов (Главный)
084Э
Адлер
Москва
21:30
Краснодар 1
4 ч. 29 мин.
01:53
Ростов (Главный)
084С
Адлер
Москва
22:00
Краснодар 1
4 ч. 23 мин.
02:15
Ростов (Главный)
374С
Таврия
Симферополь
Смоленск
22:19
Краснодар 1
6 ч. 12 мин.
04:17
Ростов (Главный)
282С
Адлер
Череповец
23:09
Краснодар 1
4 ч. 9 мин.
03:08
Ростов (Главный)
496С
Адлер
Кострома
23:09
Краснодар 1
4 ч. 9 мин.
03:08
Ростов (Главный)
080С
Адлер
Архангельск
23:09
Краснодар 1
4 ч. 9 мин.
03:08
Ростов (Главный)
258С
Адлер
Печора
23:09
Краснодар 1
4 ч. 9 мин.
03:08
Ростов (Главный)
220С
Адлер
Вологда
23:09
Краснодар 1
4 ч. 9 мин.
03:08
Ростов (Главный)
036Й
Новороссийск
Санкт-Петербург
23:14
Краснодар 1
3 ч. 48 мин.
02:40
Ростов (Главный)
138С
Адлер
Нижний Новгород
23:15
Краснодар 1
4 ч. 58 мин.
03:58
Ростов (Главный)
268Ж
Адлер
Нижний Новгород
23:15
Краснодар 1
4 ч. 58 мин.
03:58
Ростов (Главный)
264С
Адлер
Санкт-Петербург
23:18
Краснодар 1
5 ч. 3 мин.
04:14
Ростов (Главный)
038С
Имеретинский Курорт
Нижний Новгород
23:34
Краснодар 1
5 ч. 19 мин.
03:56
Ростов (Главный)
542Й
Адлер
Москва
23:40
Краснодар 1
5 ч. 40 мин.
05:15
Ростов (Главный)
036А
Северная Пальмира
Новороссийск
Санкт-Петербург
23:55
Краснодар 1
3 ч. 48 мин.
03:38
Ростов (Главный)
Погода на станциях Краснодар и Ростов-на-Дону

Маршрут движения поездов Краснодар — Ростов-на-Дону

Расстояние между станциями составляет 256 км.

Приблизительное время следования составляет: 5 ч. 1 мин.

  • 3 ч. 14 мин. – время в пути на поезде 030Й (самый быстрый поезд);
  • 8 ч. 53 мин. – время в пути на поезде 386С (самый медленный поезд);

По данному маршруту курсирует 69 поездов без пересадки.

Билеты на поезд Краснодар — Ростов-на-Дону

Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок «корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.

После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с электронного носителя проводнику.

Обратное направление:
Популярные направления из Краснодар:
Популярные направления в Ростов-На-Дону:

Карта маршрута Краснодар — Ростов-на-Дону


Стоимость билетов на поезд Краснодар — Ростов-на-Дону по месяцам

На все поезда распространяется система динамического ценообразования, которая напрямую зависит от спроса на данное направление, и чем выше спрос, тем выше и цена на билеты.

Минимальная цена билета составляет:
  • Плацкарт: 910 рублей.
  • Купе: 1365 рублей.
Мы провели анализ спроса по маршруту следования и отобразили полученные данные на диаграмме с интервалом по месяцам. Таким образом, вы можете заранее спланировать месяц поездки и купить билет по самой низкой цене.

50% —
Янв
1
Фев
2
Мар
3
Апр
4
Май
5
Июн
6
Июл
7
Авг
8
Сен
9
Окт
10
Ноя
11
Дек
12

Отзывы пассажиров о поездах по этому направлению

Экономия времени

Не тратьте свою жизнь на очереди и общение через окошко кассы — покупайте билеты с комфортом прямо из дома.

Удобный поиск

Подберём оптимальный вариант по времени отправления или прибытия и стоимости билета.

Онлайн бронь

Определившись с поездом, вы можете купить ЖД билет по выгодной цене за пару минут.

Безопасная оплата

Несколько форм оплаты билетов. В момент оплаты, стоимость билетов фиксирована, включая комиссию сервиса!

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте http://poezdonline.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте http://poezdonline.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
