Маршрут движения поездов Кострома — Владивосток
Расстояние между станциями составляет 7654 км.
Приблизительное время следования составляет: 6 д. 16 ч. 43 мин.
- 6 д. 16 ч. 36 мин. – время в пути на поезде 100Э (самый быстрый поезд);
- 6 д. 16 ч. 47 мин. – время в пути на поезде 002Э (самый медленный поезд);
По данному маршруту курсирует 3 поезда без пересадки.
Билеты на поезд Кострома — Владивосток
Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок «корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.
После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с электронного носителя проводнику.
Обратное направление:
Карта маршрута Кострома — Владивосток
Стоимость билетов на поезд Кострома — Владивосток по месяцам
На все поезда распространяется система динамического ценообразования, которая напрямую зависит от спроса на данное направление, и чем выше спрос, тем выше и цена на билеты.
Минимальная цена билета составляет:
- Плацкарт: 15964 рублей.
- Купе: 23946 рублей.
Мы провели анализ спроса по маршруту следования и отобразили полученные данные на диаграмме с интервалом по месяцам. Таким образом, вы можете заранее спланировать месяц поездки и купить билет по самой низкой цене.