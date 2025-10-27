Расписание поездов Кисловодск — Кропоткин (ст. Кавказская)
Погода на станциях Кисловодск и Кропоткин (ст. Кавказская)
Маршрут движения поездов Кисловодск — Кропоткин (ст. Кавказская)
Расстояние между станциями составляет
300
км.
Приблизительное время следования составляет:
5 ч. 55 мин.
- 3 ч. 58 мин. – время в пути на поезде 809С (самый быстрый поезд);
- 9 ч. 17 мин. – время в пути на поезде 183С (самый медленный поезд);
По данному маршруту курсирует 24
поезда
без пересадки.
Билеты на поезд Кисловодск — Кропоткин (ст. Кавказская)
Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где
отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок
«корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и
тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге
необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами
данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.
После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только
оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с
электронного носителя проводнику.
Карта маршрута Кисловодск — Кропоткин (ст. Кавказская)
Стоимость билетов на поезд Кисловодск — Кропоткин (ст. Кавказская) по месяцам
На все поезда распространяется система динамического ценообразования, которая напрямую зависит от спроса на
данное направление, и чем выше спрос, тем выше и цена на билеты.
Минимальная цена билета составляет:
- Плацкарт: 1040 рублей.
- Купе: 1560 рублей.
Мы провели анализ спроса по маршруту следования и отобразили полученные данные на диаграмме
с интервалом по месяцам. Таким образом, вы можете заранее спланировать месяц поездки и купить
билет по самой низкой цене.
На сидении во время посадки было не очень чисто. Неприятно находиться в поезде, который редко убирается. Считаю это упущением со стороны работников.
Ехал в 12 вагоне. Проводник хороший. Вагон чистый. Туалет чистый. Температура внутри +23 градуса и хорошая вентиляция. Если бы не разговорчивые соседи – может быть смог бы отдохнуть.
Поезд замечательный! Проводницы знают свое дело и как нужно вести себя с пассажирами. Очень воспитанные и тактичные. Я получил удовольствие от поездки.
Ехала в купе в 11 вагоне. Хочу порекомендовать его тем, кто хочет ехать с комфортом и в шоколаде. Было просто идеально. Проводница была не самая лучшая, но обслуживала нормально. Поэтому спишем просто на ее плохое настроение. Из еды есть только ролтон и чай. Так что берите с собой нормальную еду.
Считаю, что некоторые остановки можно было бы сделать покороче. В той же Туле поезд стоит очень долго. 20 минут достаточно. Не забывайте что отопление на время стоянки поезда выключается и к моменту отправления сидишь как в морозильнике.
Поезд приличный, проводницы знают свое дело. Езжу периодически в Кисловодск на сборы, почти всегда доволен поездкой. Ни разу не было, чтобы было что-то из ряда вон выходящее.
Невозможно ехать и нюхать сигаретный дым, который постоянно тянет из тамбура. Все ходят курят (хотя это запрещено), а проводница ничего вообще не делает, как будто ничего и не происходит.
Ни разу не покупала билеты в интернете и купила Все прошло хорошо. Поезд только немого старый. Требует ремонта однозначно.
Давно уже не ездил на поездах. Пришлось ехать. Скажу я так – этот поезд для меня был приятным удивлением. Не думал, что российские поезда настолько подверглись улучшениям. Спасибо
Пора менять старые вагоны на новые. Ночью в купе было очень холодно, дополнительного пледа нам не дали, а из окон дул ветер. Спрашивается – за что вообще платили деньги?
Ехали в 7 вагоне и нас все устроило. В туалете не пахнет, бумага на месте. Проводница была очень опытной женщиной, видно что не вчера на работу пришла. Состав прибыл вовремя на станцию.
У меня есть одно слово для описания всего этого ***ца – УЖАС. Если у вас есть возможность, то я вам настоятельно рекомендую взять билеты на ДРУГОЙ поезд. Просто на другой. В детали и подробности углубляться не хочу, выше многое сказано.
Спасибо за поездку, нам все очень понравилось!!!
Нормальный поезд, получше многих, на которых я ездила! Нареканий и претензий не имею.
