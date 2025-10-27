Инна Ж. – отзыв о поезде 809С На сидении во время посадки было не очень чисто. Неприятно находиться в поезде, который редко убирается. Считаю это упущением со стороны работников.

Григорий – отзыв о поезде 367С Ехал в 12 вагоне. Проводник хороший. Вагон чистый. Туалет чистый. Температура внутри +23 градуса и хорошая вентиляция. Если бы не разговорчивые соседи – может быть смог бы отдохнуть.

Виктор Викторович Гринчик – отзыв о поезде 253С Поезд замечательный! Проводницы знают свое дело и как нужно вести себя с пассажирами. Очень воспитанные и тактичные. Я получил удовольствие от поездки.

Лариса Петровна – отзыв о поезде 217Э Ехала в купе в 11 вагоне. Хочу порекомендовать его тем, кто хочет ехать с комфортом и в шоколаде. Было просто идеально. Проводница была не самая лучшая, но обслуживала нормально. Поэтому спишем просто на ее плохое настроение. Из еды есть только ролтон и чай. Так что берите с собой нормальную еду.

ВЕРОНИКА – отзыв о поезде 183С Считаю, что некоторые остановки можно было бы сделать покороче. В той же Туле поезд стоит очень долго. 20 минут достаточно. Не забывайте что отопление на время стоянки поезда выключается и к моменту отправления сидишь как в морозильнике.

Бывалый пассажир – отзыв о поезде 143С Поезд приличный, проводницы знают свое дело. Езжу периодически в Кисловодск на сборы, почти всегда доволен поездкой. Ни разу не было, чтобы было что-то из ряда вон выходящее.

Сашка – отзыв о поезде 143Й Невозможно ехать и нюхать сигаретный дым, который постоянно тянет из тамбура. Все ходят курят (хотя это запрещено), а проводница ничего вообще не делает, как будто ничего и не происходит.

Вика И. – отзыв о поезде 113С Ни разу не покупала билеты в интернете и купила Все прошло хорошо. Поезд только немого старый. Требует ремонта однозначно.

Дмитрий 3 вагон – отзыв о поезде 097С Давно уже не ездил на поездах. Пришлось ехать. Скажу я так – этот поезд для меня был приятным удивлением. Не думал, что российские поезда настолько подверглись улучшениям. Спасибо

Тимур – отзыв о поезде 059С Пора менять старые вагоны на новые. Ночью в купе было очень холодно, дополнительного пледа нам не дали, а из окон дул ветер. Спрашивается – за что вообще платили деньги?

Ася – отзыв о поезде 057С Ехали в 7 вагоне и нас все устроило. В туалете не пахнет, бумага на месте. Проводница была очень опытной женщиной, видно что не вчера на работу пришла. Состав прибыл вовремя на станцию.

ВАЛЕНТИНА – отзыв о поезде 049Ч У меня есть одно слово для описания всего этого ***ца – УЖАС. Если у вас есть возможность, то я вам настоятельно рекомендую взять билеты на ДРУГОЙ поезд. Просто на другой. В детали и подробности углубляться не хочу, выше многое сказано.