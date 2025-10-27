Погода на станциях Киров и Улан-Батор (Монголия)

Маршрут движения поездов Киров — Улан-Батор (Монголия)

Расстояние между станциями составляет 4513 км.

Приблизительное время следования составляет: 3 д. 15 ч. 48 мин.

3 д. 15 ч. 48 мин. – время в пути на поезде 006Щ (самый быстрый поезд);

3 д. 15 ч. 48 мин. – время в пути на поезде 004З (самый медленный поезд);

По данному маршруту курсирует 2 поезда без пересадки.

Билеты на поезд Киров — Улан-Батор (Монголия)

Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок «корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.

После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с электронного носителя проводнику.