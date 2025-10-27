Елена – отзыв о поезде 491Э На данный момент у поезда всего 10 вагонов на продажу по билетам.. Такой вопрос:будут ли добавляться ещё вагоны ? Т.к мест уже нормальных не осталось(на 3 августа). Ждем обязательно доп вагоны🙏🙏🙏

Стас – отзыв о поезде 589Е Купили все купе, чтобы выспаться, так это было очень важно. С одной стороны шумело 4 человека в час ночи, на замечания не реагировали. Даже проводник не хотел их особо усмирять.

Пётр – отзыв о поезде 583Г Первое замечание: дикость проводников. Неприветливые, спросить ничего нельзя, грубят. А проводника первого вагона вообще уволить нужно - ещё никто никогда меня так не оскорблял!!! Грубиян! Вообще этот поезд никому не рекомендую

Рита – отзыв о поезде 522Е Когда покупала билет – было указано, что в вагоне есть кондиционер. Но его почему-то не было. Причем проводница такая довольная говорит А ЕГО НЕТ! И улыбается.

Гринчик Виктор – отзыв о поезде 509Г Спасибо что не гоняли за курение. Не было отдельной курилки, куда можно было сходить. Но за курение в тамбуре совсем не гоняли.

Григорий Андреевич – отзыв о поезде 507Г В новом вагоне стоял даже телик, но его не включали. Почему – не понятно. Но с советскими убогими вагонами не сравнить. Супер.

Наталия А. – отзыв о поезде 368Г В поезде было немного душновато. Я ехала с собакой. Проблем никаких не было совершенно. Постельное белье выдали приличное. Без дырок и приятно пахнущее чистотой. Благодарю.

Валентина Степановна – отзыв о поезде 335Е В вагоне чисто, тихо и спокойно. Проводницы приветливые. Не воняет ни чем. Из окна не дует. Пассажиров нарушающих тишину не было. Ехали и отдыхали.

Валерий Корзун – отзыв о поезде 325Е Соседи по поезду были замечательные. Всю дорогу общались на разные темы. Единственное на что могу сделать замечание – это на вкус еды. Я не первый раз езжу в поезде и бывало получше.

Милана Горбель – отзыв о поезде 295Г Хамоватая проводница решила учить меня как мне нужно жить! Это просто невыносимо! Я что какая нибудь девочка чтобы меня так отчитывали!? По приезду обратилась к руководству и написала жалобу. В интернете тоже сейчас везде напишу чтобы знали как себя нужно вести с пассажирами. Ишь чего удумали.

Ирина – отзыв о поезде 289Г Очень милый проводник Александр. Поездка мне понравилась. Постельное белье было чистое и приятное. Радует что поезд почти не останавливается.

Шинкарева Дарья Владимировна – отзыв о поезде 275Г Со мной в плацкарте ехала пьяная кампания которая пол дороги распивала спиртное и громко разговаоривала. Сделала замечание проводнице. Она им пригрозила – на пол часа притихли. Потом все началось заново. Очень неприятно ездить с невоспитанными пассажирами.

Сергей Белый – отзыв о поезде 273Г На этом поезде ехал уже в 4-ую командировку. Конечно поезд старый. Но тут еще как попадет. Иногда вагоны очень хорошие. А иногда очень добитые.

Ольга В. – отзыв о поезде 271Г Решила взбить подушку – позже пожалела. Столько пыли я давно не видела. Летала по всему купе еще минут 10 потом. Матрасы старые и не удобные. Может быть стоит задуматься над тем чтобы поменять их за такие деньги!? Билет стоит дорого. Поездка прошла нормально.

Наталия – отзыв о поезде 263Е Поезд ничем не отличается от обычного поезда на железке. Где-то что-то работает лучше. Где-то что-то работает хуже. Опоздали на 30 минут – не критично но меня встречали и им пришлось столько ждать.

Светлана Егоровна Жданюк – отзыв о поезде 253Ж Туалет был грязным, сифонило из окна сильно, шторками нельзя было закрыться полностью от проезжаемых огней, пришлось спать в шапке отвернувшись от окна. 2 из 10 этому поездку оценка.

Сергей Витальевич – отзыв о поезде 253Г Билеты стоят просто космос!!! Одни из самых дорогих поездов в этом направлении. А обслуживание просто нулевое нафиг! Как будто я бич, который решил проехаться автостопом и не платил.

Оля – отзыв о поезде 205Г Стоимость билетов конечно могли бы понизить, дороговато вышло по итогу. Ехали всей семьей, на 4 человек вообще накладно получилось. Что касается сервиса то он ни чем сильно не отличается от других поездов. Только в профиль.

Солодкая Виктория – отзыв о поезде 140Н Ехали в Новосиб 12 ноября 2021. Поезд отличный. Проводницы просто умницы. Видно, что девочки очень стараются сделать все самое лучшее для пассажиров. Здоровья им!

Виктория Олеговна – отзыв о поезде 139Н Спасибо Марине нашей проводнице за заботу и хорошее обслуживание. Начальник поезда тоже молодец. Поездка прошла без сучка без задоринки.

Алексей Дмитриевич – отзыв о поезде 133Г Мне вообще повезло – в купе кроме меня вообще никого не было)))) Один как король ехал. Ощутил все прелести сервиса. Спал спокойно, никто под боком не храпел.

Инга – отзыв о поезде 112Й Спасибо за поездку. Проводник был обходительным молодым человеком. Состав прибыл на мою станцию почти без опоздания.

Маширка – отзыв о поезде 107Е Ну и поезда. Вот как они были 20 лет назад, так ничего вообще не поменялось. Ну только что КОЕ-ГДЕ поставили лампочки диодные и вместо обычного туалета, где все летит на рельсы – поставили БИО туалет. Однако смердеть он от этого не особо перестал. Поэтому очень грустно смотреть на все это. Ничего не меняется.

Марьяна – отзыв о поезде 105Е Не знаю как вам – а меня уже дико бесят эти столетние вагоны, которые нужно прямиком в утиль отправить. После того как поездишь на нормальных вагонах – в этом безобразии больше не можешь нормально ездить.