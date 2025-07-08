Расписание поездов Карамыш — Петров Вал
Какие поезда ходят по этому маршруту
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Погода на станциях Карамыш и Петров Вал
Маршрут движения поездов Карамыш — Петров Вал
Расстояние между станциями составляет
94
км.
Приблизительное время следования составляет:
1 ч. 41 мин.
- 1 ч. 30 мин. – время в пути на поезде 214Ж (самый быстрый поезд);
- 1 ч. 56 мин. – время в пути на поезде 107Е (самый медленный поезд);
По данному маршруту курсирует 33
поезда
без пересадки.
Билеты на поезд Карамыш — Петров Вал
Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где
отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок
«корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и
тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге
необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами
данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.
После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только
оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с
электронного носителя проводнику.
Карта маршрута Карамыш — Петров Вал
Стоимость билетов на поезд Карамыш — Петров Вал по месяцам
На все поезда распространяется система динамического ценообразования, которая напрямую зависит от спроса на
данное направление, и чем выше спрос, тем выше и цена на билеты.
Минимальная цена билета составляет:
- Плацкарт: 2450 рублей.
- Купе: 3675 рублей.
Мы провели анализ спроса по маршруту следования и отобразили полученные данные на диаграмме
с интервалом по месяцам. Таким образом, вы можете заранее спланировать месяц поездки и купить
билет по самой низкой цене.
Возвращались из Новокуйбышевска в Краснодар. Ехали в 8 вагоне. Чисто, часто пылесосили, вовремя приходы на станции. Остались довольны. Всему составу хорошего настроения, легких пассажиров, здоровья и благополучия.
Ужасный поезд. Сейчас едем в Адлер, 25 июня, 31 градус в помещении. Кондиционер не работает. Отвратительный сервис.
Вагон често но проваднеца не умет обрашатса 3 вагон мне не понравилса
Странно, но мне очень понравился кофе, который нам подавали в вагоне. Очень вкусный. Хотя я в этом плане очень привиредливый, мне не всегда угодишь))))))
Вагон попался очень неплохой. Конечно не новый, однако очень чистый и ухоженный. Приятно было на нем ехать. В соседнем вагоне был биотуалет, поэтому когда у нас закрывали – мы просто ходили в соседний вагон. Всегда была бумага на месте. Очень понравилась поездка.
Хорошая проводница. Старалась всю дорогу. Убирала вагон усердно и много раз. Постельное белье не очень новое, видно что стиралось уже много раз. Подушка не удобная. Но если оценивать состав полностью, я думал что будет гораздо хуже.
У нас в вагоне не работал кондиционер хотя в билете было заявлено при покупке что он будет. Проводница сказала что сломался. Какой идиот отправляет вагон летом без кондиционера? Ехала старушка которая чуть сознание не теряла в такой духоте.
Ехал на поезде 12 ноября 1021. Вагон очень современный. Плацкарт. Везде кура розеток для подзарядки. Есть даже для боковых мест! Только вот проводник был на своей волне, ему по его виду хотелось только одного – лечь и спать
Мда. Я думал что видел все. Но настолько грязных туалетов я со времен СССР не видел!!!! Вообще фу. Я и не брезгливый совсем. Но если выбирать ходить в такой туалет или потерпеть – я лучше выберу второе.
В поезде было жарко. Форточку открыть невозможно. Кондиционер не работал. Проводница была вся в мыле бегала постоянно в соседний вагон. Ситуация также ухудшалась тем что один туалет забился и вонял на весь вагон. Хоть и был закрыт на ключ. Все равно тянуло. За что заплатила столько денег до сих пор не понимаю!!!!!
В вагоне был кулер с горячей и холодной водой. Это было просто идеально! Если захотел попить – пошел и попил. Не то, что раньше – только кипяток и никакой альтернативы. Билеты конечно не дешевые но поезд приличный.
Вагоны купе порадовали отдельными розетками для телефонов для каждого пассажира. Поезд плавный, без резких дерганний. Попутчики тоже попались воспитанные люди в возрасте. Я просто ехал и наслаждался.
Проводницы умеют обслуживать. Что не понравилось – так это бабушка, которая ехала рядом и когда развернула свою курицу, то меня чуть не вытошнило. Было ощущение, что она вообще протухшая. Если бы можно было на этапе выбора билетов смотреть чтобы рядом не было бабушек всяких или лиц непонятной национальности, то сервисам продажи билетов цены бы не было.
Приятные попутчики, хорошая проводница и комфортный вагон. Что еще вообще нужно для того, чтобы приятно провести поездку?
Приятно осознавать что на жд еще остались люди, которые любят свою работу и делают ее хорошо. Это относится прежде всего к проводнице Оксане, а также машинисту и начальнику поезда. Видно, что они любят то, чем занимаются и получают от этого удовольствие. Я была в восторге от отношения к пассажирам и общего уровня сервиса. Спасибо большое.
Спасибо за хорошую поездку! Наша проводница (Ирина вроде бы) в 5 вагоне была просто душечка!!!!! Постельное белье приятное. С соседями повезло.
Ну и поезда. Вот как они были 20 лет назад, так ничего вообще не поменялось. Ну только что КОЕ-ГДЕ поставили лампочки диодные и вместо обычного туалета, где все летит на рельсы – поставили БИО туалет. Однако смердеть он от этого не особо перестал. Поэтому очень грустно смотреть на все это. Ничего не меняется.
Не знаю как вам – а меня уже дико бесят эти столетние вагоны, которые нужно прямиком в утиль отправить. После того как поездишь на нормальных вагонах – в этом безобразии больше не можешь нормально ездить.
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