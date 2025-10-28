Озеро-Карачинское
Озеро-Карачинское
Озеро-Карачинское
Озеро-Карачинское
Озеро-Карачинское
Маршрут движения поездов Карачи — Шилка
Расстояние между станциями составляет 2976 км.
Приблизительное время следования составляет: 2 д. 14 ч. 40 мин.
- 2 д. 12 ч. 59 мин. – время в пути на поезде 010Н (самый быстрый поезд);
- 2 д. 15 ч. 50 мин. – время в пути на поезде 002Э (самый медленный поезд);
По данному маршруту курсирует 5 поездов без пересадки.
Билеты на поезд Карачи — Шилка
Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок «корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.
После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с электронного носителя проводнику.
Стоимость билетов на поезд Карачи — Шилка по месяцам
На все поезда распространяется система динамического ценообразования, которая напрямую зависит от спроса на данное направление, и чем выше спрос, тем выше и цена на билеты.
Минимальная цена билета составляет:
- Плацкарт: 15964 рублей.
- Купе: 23946 рублей.
Мы провели анализ спроса по маршруту следования и отобразили полученные данные на диаграмме с интервалом по месяцам. Таким образом, вы можете заранее спланировать месяц поездки и купить билет по самой низкой цене.