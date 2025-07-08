Каневская
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
Каневская
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
Каневская
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
Каневская
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
Каневская
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
Каневская
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
Каневская
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
Каневская
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
Каневская
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
Маршрут движения поездов Каневская — Нижний Новгород
Расстояние между станциями составляет 1422 км.
Приблизительное время следования составляет: 1 д. 10 ч. 36 мин.
- 1 д. 4 ч. 44 мин. – время в пути на поезде 038С (самый быстрый поезд);
- 1 д. 19 ч. 56 мин. – время в пути на поезде 340С (самый медленный поезд);
По данному маршруту курсирует 9 поездов без пересадки.
Билеты на поезд Каневская — Нижний Новгород
Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок «корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.
После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с электронного носителя проводнику.
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Карта маршрута Каневская — Нижний Новгород
Стоимость билетов на поезд Каневская — Нижний Новгород по месяцам
На все поезда распространяется система динамического ценообразования, которая напрямую зависит от спроса на данное направление, и чем выше спрос, тем выше и цена на билеты.
Минимальная цена билета составляет:
- Плацкарт: 3478 рублей.
- Купе: 5217 рублей.
Мы провели анализ спроса по маршруту следования и отобразили полученные данные на диаграмме с интервалом по месяцам. Таким образом, вы можете заранее спланировать месяц поездки и купить билет по самой низкой цене.