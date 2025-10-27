Расписание поездов Канаш — Зеленый Дол (Зеленодольск)
Погода на станциях Канаш и Зеленый Дол (Зеленодольск)
Маршрут движения поездов Канаш — Зеленый Дол (Зеленодольск)
Расстояние между станциями составляет
77
км.
Приблизительное время следования составляет:
1 ч. 43 мин.
- 1 ч. 22 мин. – время в пути на поезде 253А (самый быстрый поезд);
- 2 ч. 1 мин. – время в пути на поезде 336С (самый медленный поезд);
По данному маршруту курсирует 33
поезда
без пересадки.
Билеты на поезд Канаш — Зеленый Дол (Зеленодольск)
Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где
отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок
«корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и
тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге
необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами
данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.
После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только
оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с
электронного носителя проводнику.
Карта маршрута Канаш — Зеленый Дол (Зеленодольск)
Стоимость билетов на поезд Канаш — Зеленый Дол (Зеленодольск) по месяцам
На все поезда распространяется система динамического ценообразования, которая напрямую зависит от спроса на
данное направление, и чем выше спрос, тем выше и цена на билеты.
Минимальная цена билета составляет:
- Плацкарт: 806 рублей.
- Купе: 1209 рублей.
Мы провели анализ спроса по маршруту следования и отобразили полученные данные на диаграмме
с интервалом по месяцам. Таким образом, вы можете заранее спланировать месяц поездки и купить
билет по самой низкой цене.
Хороший был поезд, летом было душновато, билеты самые дешовые. Ходил по маршруту Москва, Курган, Петропавловск Каз. В 2022 году куда - то пропал. Или номер сменился, или маршрут. Кто знает ест ли он сейчас и какой маршрут если не трудно сообщите пожалуйста?
Все было нормально. Розеток валом, есть и обычные и USB. Всю дорогу проводники что-то делали. Туда сюда ходили, а не сидели на месте как бывает. Билеты бы подешевле сделали еще было бы лучше
Спасибо проводнице Наталии (12 вагон) которая старалась и выполняла добросовестно свою работу. В туалетах всегда была туалетная бумага, всё было идеально для меня. Даже был освежитель воздуха.
Поезд очень хорошо отапливался. Я бы даже сказала что черезчур сильно отаплвался. Было даже душно.
На весь вагон 2 розетки и ни одна не работает. Хотел подзарядить телефон и не получилось. Только когда попросил проводницу, она взяла мой телефон и унесла к себе в коморку, где его и зарядила. Условия поездки не самые идеальные.
Благодарю за поездку. На мой взгляд данный поезд достоин всяких похвал. При желании можно доколупаться до чего угодно. С большего было весьма не дурно
Я больше на этом поезде никуда не поеду. Ближе к ночи стало так жарко и душно что я пыталась заснуть часа два. Так как была на верхней полке весь этот жар поднимался к потолку. Форточки не открывались, а вентиляция вообще не работала.
Ехала на этом поезде с мужем и дочкой. Муж сказал что очень неуодбные полки (ехал на верхней). Ребенок перенес поездку нормально. Думала будет хуже.
Иногда поездку омрачают невоспитанные пассажиры. РЖД тут вообще ни при чем. Мне вот попались более-менее, а вот в прошлый раз ехала компания молодых людей, которые постоянно громком смеялись и были «на веселе» явно.
Совершил ошибку и взял место рядом с туалетом. Постоянные похождения пассажиров, разговоры и стук дверьми меня за всю поездку просто вывели из себя. Никогда не буду там брать больше билеты, даже если в 2 раза дешевле продаваться будут. Оно того не стоит!!!!!!
Ехать можно. Поезд опоздал на 30 минут на станцию.
на 4 из 5 тянет, не больше. помойте туалеты
Добрый день. Расскажу о том, как мы ездили в Челябинск на этой колымаге. Спасибо что доехали. Поначалу обрадовалась наличию розетки на 220 в купе, но потом оказалось что она не работает. На полу были крошки, на что я делала замечание проводнице, она все убрала в течение нескольких минут. Дальше больше. Туалет убожество. Не БИО а обычный, где все на рельсы. Постоянно его закрывали и открывали. Были очереди. Мне поездка не понравилась.
Претензий не имеется, мне все понравилось
Вход в туалет был по карточкам, о чем почему-то изначально не сообщили. Как дебил ходил туда-сюда, пока люди подсказали.
