Пассаж – отзыв о поезде 090У Хороший был поезд, летом было душновато, билеты самые дешовые. Ходил по маршруту Москва, Курган, Петропавловск Каз. В 2022 году куда - то пропал. Или номер сменился, или маршрут. Кто знает ест ли он сейчас и какой маршрут если не трудно сообщите пожалуйста?

Олег Варкута – отзыв о поезде 336С Все было нормально. Розеток валом, есть и обычные и USB. Всю дорогу проводники что-то делали. Туда сюда ходили, а не сидели на месте как бывает. Билеты бы подешевле сделали еще было бы лучше

Анна Витальевна – отзыв о поезде 326С Спасибо проводнице Наталии (12 вагон) которая старалась и выполняла добросовестно свою работу. В туалетах всегда была туалетная бумага, всё было идеально для меня. Даже был освежитель воздуха.

Леонид – отзыв о поезде 296Х Поезд очень хорошо отапливался. Я бы даже сказала что черезчур сильно отаплвался. Было даже душно.

Никита – отзыв о поезде 276Г На весь вагон 2 розетки и ни одна не работает. Хотел подзарядить телефон и не получилось. Только когда попросил проводницу, она взяла мой телефон и унесла к себе в коморку, где его и зарядила. Условия поездки не самые идеальные.

Соколова Ксения – отзыв о поезде 274Х Благодарю за поездку. На мой взгляд данный поезд достоин всяких похвал. При желании можно доколупаться до чего угодно. С большего было весьма не дурно

Елена Михайловна – отзыв о поезде 253А Я больше на этом поезде никуда не поеду. Ближе к ночи стало так жарко и душно что я пыталась заснуть часа два. Так как была на верхней полке весь этот жар поднимался к потолку. Форточки не открывались, а вентиляция вообще не работала.

Маша – отзыв о поезде 206Х Ехала на этом поезде с мужем и дочкой. Муж сказал что очень неуодбные полки (ехал на верхней). Ребенок перенес поездку нормально. Думала будет хуже.

Ярослав Давыденко – отзыв о поезде 133А Иногда поездку омрачают невоспитанные пассажиры. РЖД тут вообще ни при чем. Мне вот попались более-менее, а вот в прошлый раз ехала компания молодых людей, которые постоянно громком смеялись и были «на веселе» явно.

Анатолий А. – отзыв о поезде 116С Совершил ошибку и взял место рядом с туалетом. Постоянные похождения пассажиров, разговоры и стук дверьми меня за всю поездку просто вывели из себя. Никогда не буду там брать больше билеты, даже если в 2 раза дешевле продаваться будут. Оно того не стоит!!!!!!

Костя но не ДЗЮ – отзыв о поезде 082И на 4 из 5 тянет, не больше. помойте туалеты

Пассажирка – отзыв о поезде 080У Добрый день. Расскажу о том, как мы ездили в Челябинск на этой колымаге. Спасибо что доехали. Поначалу обрадовалась наличию розетки на 220 в купе, но потом оказалось что она не работает. На полу были крошки, на что я делала замечание проводнице, она все убрала в течение нескольких минут. Дальше больше. Туалет убожество. Не БИО а обычный, где все на рельсы. Постоянно его закрывали и открывали. Были очереди. Мне поездка не понравилась.