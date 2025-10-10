Валерия Стасюк – отзыв о поезде 243С Добрый день! Ехали от конечной и до конечной, поэтому прочуствовали всю дорогу на себе))) В вагоне у нас был кондиционер, как полагается, НО!!!!! Стояла такая жара на улице, что он не до конца справлялся с охлаждением и было жарко. Но подразумеваю, что без него бы вообще бы там все загнулись…. Проводницы приятные женщины.

Илья Алексеевич – отзыв о поезде 235С Ужасно жарко. Я люблю баню и все такое. Но вот это выдержать было просто невозможно. В нашем вагоне почему-то не работал кондиционер и бы как на сковородке ехали. Хотя в билете было отмечено что стоит кондиционер. Да и у меня мыслей других и не возникало, потому что поезд дальнего следования. А тут вот как бывает.

Вероника Викторовна – отзыв о поезде 229С Ехать далеко, но очень комфортно. Матрасы и белье чистое и приятное. Никакого не было постороннего шума от поезда ночью (в прошлый раз в вагоне что-то стучало и я долго не могла заснуть нормально ночью). Вежливые проводницы, которые знают свое дело и стараются. Мне все очень понравилось. Считаю это один из лучших поездов дальнего следования в России.

Вика – отзыв о поезде 205С Приятные и отзывчивые проводницы, вкусный чай и ухоженный вагон. А что еще нужно, чтобы с комфортом доехать до места назначения? Я реально отдохнула за время поездки. И это о многом говорит. Потому что часто только устаешь от таких долгих передвижений.

Константин Андреевич – отзыв о поезде 203С 7 из 10. Снимаю бал за грязь и вонь в туалете.

Сергей Валерьевич – отзыв о поезде 148Н Розетки работали, проводница понравилась, общая чистота вагона на 7 из 10. В целом поездка прошла в позитивном ключе.

Конюх Степан – отзыв о поезде 133С Когда сели в вагон – там были остатки деятельности прошлых пассажиров. Купе подмели и убрали все фантики только после того, как тронулись и час ехали. Если бы не сказал, то так бы в свинарнике и ехали.

ОЛЬГА – отзыв о поезде 125Е Цены могли бы и поменьше сделать на плацкарт, так как комфорт там сильно отличается от того, что в купе. И придумайте пожалуйста курилку в поезде, потому что некоторые пассажиры используют для этого дела туалет.

Анатолий А. – отзыв о поезде 116С Совершил ошибку и взял место рядом с туалетом. Постоянные похождения пассажиров, разговоры и стук дверьми меня за всю поездку просто вывели из себя. Никогда не буду там брать больше билеты, даже если в 2 раза дешевле продаваться будут. Оно того не стоит!!!!!!

Дмитрий 3 вагон – отзыв о поезде 097С Давно уже не ездил на поездах. Пришлось ехать. Скажу я так – этот поезд для меня был приятным удивлением. Не думал, что российские поезда настолько подверглись улучшениям. Спасибо

Милана – отзыв о поезде 088Н Я довольна и советую. Не понравилось только что места в купе маловато.

Андропов – отзыв о поезде 068Ы Нормальный поезд, поездка прошла отлично. Если бы ехал быстрее и не стоял на остановках так долго то было бы еще лучше.