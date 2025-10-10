Расписание поездов Калачинская — Чаны
Какие поезда ходят по этому маршруту
Погода на станциях Калачинская и Чаны
Маршрут движения поездов Калачинская — Чаны
Расстояние между станциями составляет
140
км.
Приблизительное время следования составляет:
1 ч. 47 мин.
- 1 ч. 36 мин. – время в пути на поезде 125Е (самый быстрый поезд);
- 2 ч. 7 мин. – время в пути на поезде 137Е (самый медленный поезд);
По данному маршруту курсирует 20
поездов
без пересадки.
Билеты на поезд Калачинская — Чаны
Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где
отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок
«корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и
тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге
необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами
данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.
После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только
оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с
электронного носителя проводнику.
Карта маршрута Калачинская — Чаны
Стоимость билетов на поезд Калачинская — Чаны по месяцам
На все поезда распространяется система динамического ценообразования, которая напрямую зависит от спроса на
данное направление, и чем выше спрос, тем выше и цена на билеты.
Минимальная цена билета составляет:
- Плацкарт: 4712 рублей.
- Купе: 7068 рублей.
Мы провели анализ спроса по маршруту следования и отобразили полученные данные на диаграмме
с интервалом по месяцам. Таким образом, вы можете заранее спланировать месяц поездки и купить
билет по самой низкой цене.
Добрый день! Ехали от конечной и до конечной, поэтому прочуствовали всю дорогу на себе))) В вагоне у нас был кондиционер, как полагается, НО!!!!! Стояла такая жара на улице, что он не до конца справлялся с охлаждением и было жарко. Но подразумеваю, что без него бы вообще бы там все загнулись…. Проводницы приятные женщины.
Ужасно жарко. Я люблю баню и все такое. Но вот это выдержать было просто невозможно. В нашем вагоне почему-то не работал кондиционер и бы как на сковородке ехали. Хотя в билете было отмечено что стоит кондиционер. Да и у меня мыслей других и не возникало, потому что поезд дальнего следования. А тут вот как бывает.
Ехать далеко, но очень комфортно. Матрасы и белье чистое и приятное. Никакого не было постороннего шума от поезда ночью (в прошлый раз в вагоне что-то стучало и я долго не могла заснуть нормально ночью). Вежливые проводницы, которые знают свое дело и стараются. Мне все очень понравилось. Считаю это один из лучших поездов дальнего следования в России.
Приятные и отзывчивые проводницы, вкусный чай и ухоженный вагон. А что еще нужно, чтобы с комфортом доехать до места назначения? Я реально отдохнула за время поездки. И это о многом говорит. Потому что часто только устаешь от таких долгих передвижений.
7 из 10. Снимаю бал за грязь и вонь в туалете.
Розетки работали, проводница понравилась, общая чистота вагона на 7 из 10. В целом поездка прошла в позитивном ключе.
Когда сели в вагон – там были остатки деятельности прошлых пассажиров. Купе подмели и убрали все фантики только после того, как тронулись и час ехали. Если бы не сказал, то так бы в свинарнике и ехали.
Спасибо за поездку, я довольна. А это самое важное))))))
Цены могли бы и поменьше сделать на плацкарт, так как комфорт там сильно отличается от того, что в купе. И придумайте пожалуйста курилку в поезде, потому что некоторые пассажиры используют для этого дела туалет.
Совершил ошибку и взял место рядом с туалетом. Постоянные похождения пассажиров, разговоры и стук дверьми меня за всю поездку просто вывели из себя. Никогда не буду там брать больше билеты, даже если в 2 раза дешевле продаваться будут. Оно того не стоит!!!!!!
Давно уже не ездил на поездах. Пришлось ехать. Скажу я так – этот поезд для меня был приятным удивлением. Не думал, что российские поезда настолько подверглись улучшениям. Спасибо
Я довольна и советую. Не понравилось только что места в купе маловато.
Нормальный поезд, поездка прошла отлично. Если бы ехал быстрее и не стоял на остановках так долго то было бы еще лучше.
Пора менять старые вагоны на новые. Ночью в купе было очень холодно, дополнительного пледа нам не дали, а из окон дул ветер. Спрашивается – за что вообще платили деньги?
