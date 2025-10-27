Имеретинский Курорт
Маршрут движения поездов Имеретинский Курорт (Адлер) — Сухум (Абхазия)
- 4 ч. 48 мин. – время в пути на поезде 306М (самый быстрый поезд);
- 5 ч. 7 мин. – время в пути на поезде 479А (самый медленный поезд);
По данному маршруту курсирует 4 поезда без пересадки.
Билеты на поезд Имеретинский Курорт (Адлер) — Сухум (Абхазия)
Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок «корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.
После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с электронного носителя проводнику.
Популярные направления из Имеретинский Курорт:
- Имеретинский Курорт - Москва
- Имеретинский Курорт - Санкт-Петербург
- Имеретинский Курорт - Екатеринбург
- Имеретинский Курорт - Адлер
- Имеретинский Курорт - Самара
Популярные направления в Сухум:
Стоимость билетов на поезд Имеретинский Курорт (Адлер) — Сухум (Абхазия) по месяцам
На все поезда распространяется система динамического ценообразования, которая напрямую зависит от спроса на данное направление, и чем выше спрос, тем выше и цена на билеты.
Минимальная цена билета составляет:
- Плацкарт: 4776 рублей.
- Купе: 7164 рублей.
Мы провели анализ спроса по маршруту следования и отобразили полученные данные на диаграмме с интервалом по месяцам. Таким образом, вы можете заранее спланировать месяц поездки и купить билет по самой низкой цене.