Расписание поездов Ильская — Абинская
Какие поезда ходят по этому маршруту
Для просмотра актуальных данных по
наличию билетов, необходимо обновить информацию:
Загрузить актуальное расписание
Погода на станциях Ильская и Абинская
Маршрут движения поездов Ильская — Абинская
Расстояние между станциями составляет
32
км.
Приблизительное время следования составляет:
1 ч. 1 мин.
- 0 ч. 29 мин. – время в пути на поезде 806С (самый быстрый поезд);
- 2 ч. 36 мин. – время в пути на поезде 115Ч (самый медленный поезд);
По данному маршруту курсирует 18
поездов
без пересадки.
Билеты на поезд Ильская — Абинская
Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где
отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок
«корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и
тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге
необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами
данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.
После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только
оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с
электронного носителя проводнику.
Карта маршрута Ильская — Абинская
Стоимость билетов на поезд Ильская — Абинская по месяцам
На все поезда распространяется система динамического ценообразования, которая напрямую зависит от спроса на
данное направление, и чем выше спрос, тем выше и цена на билеты.
Минимальная цена билета составляет:
- Плацкарт: 4264 рублей.
- Купе: 6396 рублей.
Мы провели анализ спроса по маршруту следования и отобразили полученные данные на диаграмме
с интервалом по месяцам. Таким образом, вы можете заранее спланировать месяц поездки и купить
билет по самой низкой цене.
Едим в поезде Киров-Анапа 501г 15вагон всё очень хорошо, проводница у нас просто супер, только очень долго стоим на тех остановках и кондиционер просто не работает а когда едем то его и не чувствуется, а так всё более-менее.
В вагоне не было розеток. Я была этим фактом очень расстроена. Хотелось бы чтобы в 21 веке все же предусмотрели возможность зарядить мобильные телефоны…
Подушки были твердые, поспать нормально так и не удалось. И еще мне было немного жарковато. Хотелось бы, чтобы побольше свежего воздуха было.
Поезд ни чем особо от таких же не отличается. Мне понравился персонал, который создал атмосферу комфорта и уюта. Они большие молодцы.
У нас в вагоне не работал кондиционер хотя в билете было заявлено при покупке что он будет. Проводница сказала что сломался. Какой идиот отправляет вагон летом без кондиционера? Ехала старушка которая чуть сознание не теряла в такой духоте.
плохо что до сих пор не могут сделать нормальный вагон для курящих. сколько ни езди на этих поездах сколько ни говори всем плевать. окей буду курить между вагонами и в туалетах пока вы не сделаете нормальную курилку
Ехал на поезде 12 ноября 1021. Вагон очень современный. Плацкарт. Везде кура розеток для подзарядки. Есть даже для боковых мест! Только вот проводник был на своей волне, ему по его виду хотелось только одного – лечь и спать
Приятная поездка не может быть просто приятной. У нас так и случилось. Все было хорошо, пока по дороге не подсела пьяная компания, которая не совсем хорошо себя вела. Итог – пол дороги терпели выходки малолеток, которые формально ничего не нарушали. Но неудобства доставляли всем.
В вагоне ресторане постоянно напьются и потом шатаются по вагону со своими пьяными бреднями. Проводницы не справляются, сделайте что-нибудь. Нужно на поезд отдельный наряд охраны ставить.
Поездкой по итогу остался доволен. Быстро и комфортно, что еще можно пожелать?
Экономия времени
Не тратьте свою жизнь на очереди и общение
через окошко кассы — покупайте билеты с комфортом прямо из
дома.
Удобный поиск
Подберём оптимальный вариант по времени
отправления или прибытия и стоимости билета.
Онлайн бронь
Определившись с поездом, вы можете купить ЖД
билет по выгодной цене за пару минут.
Безопасная оплата
Несколько форм оплаты билетов. В момент
оплаты, стоимость билетов фиксирована, включая комиссию сервиса!