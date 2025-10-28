Расписание поездов Глазов — Верещагино
Какие поезда ходят по этому маршруту
Маршрут движения поездов Глазов — Верещагино
Расстояние между станциями составляет
127
км.
Приблизительное время следования составляет:
7 ч. 50 мин.
- 2 ч. 33 мин. – время в пути на поезде 150А (самый быстрый поезд);
- 3 д. 8 ч. 44 мин. – время в пути на поезде 924Х (самый медленный поезд);
По данному маршруту курсирует 16
поездов
без пересадки.
Билеты на поезд Глазов — Верещагино
Карта маршрута Глазов — Верещагино
Стоимость билетов на поезд Глазов — Верещагино по месяцам
На все поезда распространяется система динамического ценообразования, которая напрямую зависит от спроса на
данное направление, и чем выше спрос, тем выше и цена на билеты.
Минимальная цена билета составляет:
- Плацкарт: 6452 рублей.
- Купе: 9678 рублей.
Мы провели анализ спроса по маршруту следования и отобразили полученные данные на диаграмме
с интервалом по месяцам. Таким образом, вы можете заранее спланировать месяц поездки и купить
билет по самой низкой цене.
18.01.2025г. В фирменном поезде вагон номер 5 снаружи был ужасно грязный,но и внутри вагона не было чисто и уютно. Через стекло все было тускло и безрадостно, а на улице светило яркое солнце, такое "чистое" стекло! Проводник Ольга соответствовала - грубая, неприветливая, разговаривала с угрозой в голосе. Тарифы не соответствуют сервису.
Очень хороший поезд- вагоны чистые, персонал отзывчивый. Так держать!
Как же все-таки круто было ехать в вагоне нового образца!!!!!!!!!! USB розетки под каждой полкой, хочешь заряжать телефон – не проблема!! Еще очень понравилось что все новое и чистое. До этого еще ни разу не приходилось ездить на новых вагонах)))))))
Все хорошо кроме того что мне было ночью очень жарко спать. Остальное все прошло хорошо.
Спасибо за поездку. Было клёво!!!!)))) У нас такая прикольная проводница была, постоянно шутила и стебала)))))) Все-таки от проводниц многое зависит, что ни говори)))))
Бывает что все хорошее впечатление о поездке портят пассажиры. Так и случилось в моем случае. Надо же мне было попасть в один вагон с какой-то вахтой или работягами, которые на протяжении всей дороги БУХАЛИ. Не пили, а именно БУХАЛИ и воняли. Проводница ничего не могла с этим поделать.
В этом направлении это лучший поезд. Конечно, если задаться целью, то всегда есть к чему придраться. Но я однозначно выбираю его среди всех остальных.
Если бы цена были ниже, то для меня это был бы идеальный поезд))))))) Понятно, что за комфорт нужно платить, но все же))
15.07.2021 ехали всей семьей к родителям мужа чуть больше суток на этом поезде. В целом могу сказать, что у меня остались только положительные впечатления от поездки на этом поезде. Очень вежливые проводницы и вкусная еда. Рекомендую!
Общее расстояние езды – примерно 600 км, поезд едет километров 50 в час. Иногда бывают участки, где ускоряется, но в общем не спешит. В окошко приятно наблюдать красоты Сахалина.
