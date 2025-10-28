Расписание поездов Глазов — Татарск
Какие поезда ходят по этому маршруту
Погода на станциях Глазов и Татарск
Маршрут движения поездов Глазов — Татарск
Расстояние между станциями составляет
1549
км.
Приблизительное время следования составляет:
1 д. 4 ч. 15 мин.
- 1 д. 0 ч. 32 мин. – время в пути на поезде 010Н (самый быстрый поезд);
- 1 д. 15 ч. 10 мин. – время в пути на поезде 984А (самый медленный поезд);
По данному маршруту курсирует 13
поездов
без пересадки.
Билеты на поезд Глазов — Татарск
Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где
отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок
«корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и
тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге
необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами
данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.
После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только
оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с
электронного носителя проводнику.
Обратное направление:
Популярные направления в Татарская:
Карта маршрута Глазов — Татарск
Стоимость билетов на поезд Глазов — Татарск по месяцам
На все поезда распространяется система динамического ценообразования, которая напрямую зависит от спроса на
данное направление, и чем выше спрос, тем выше и цена на билеты.
Минимальная цена билета составляет:
- Плацкарт: 10976 рублей.
- Купе: 16464 рублей.
Мы провели анализ спроса по маршруту следования и отобразили полученные данные на диаграмме
с интервалом по месяцам. Таким образом, вы можете заранее спланировать месяц поездки и купить
билет по самой низкой цене.
18.01.2025г. В фирменном поезде вагон номер 5 снаружи был ужасно грязный,но и внутри вагона не было чисто и уютно. Через стекло все было тускло и безрадостно, а на улице светило яркое солнце, такое "чистое" стекло! Проводник Ольга соответствовала - грубая, неприветливая, разговаривала с угрозой в голосе. Тарифы не соответствуют сервису.
Очень хороший поезд- вагоны чистые, персонал отзывчивый. Так держать!
Поездки с детьми – то еще удовольствие. Ехала и ждала когда же это все закончится. В вагоне местами было жарковато, особенно когда солнце прямо в окно светило.
Как же все-таки круто было ехать в вагоне нового образца!!!!!!!!!! USB розетки под каждой полкой, хочешь заряжать телефон – не проблема!! Еще очень понравилось что все новое и чистое. До этого еще ни разу не приходилось ездить на новых вагонах)))))))
Все хорошо кроме того что мне было ночью очень жарко спать. Остальное все прошло хорошо.
Нормальный поезд, поездка прошла отлично. Если бы ехал быстрее и не стоял на остановках так долго то было бы еще лучше.
Мне не понравилась еда. И еще какая-то дичь произошла. Вообще без стука вошла женщина и начала пылесосить. Абсолютно беспардонно и нагло. WTF!?!?!? Это что – сарай!? Не ожидал такого советского колхоза в 21 веке….
Если бы цена были ниже, то для меня это был бы идеальный поезд))))))) Понятно, что за комфорт нужно платить, но все же))
Общее расстояние езды – примерно 600 км, поезд едет километров 50 в час. Иногда бывают участки, где ускоряется, но в общем не спешит. В окошко приятно наблюдать красоты Сахалина.
