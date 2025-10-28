Расписание поездов Галич — Шарья
Какие поезда ходят по этому маршруту
Погода на станциях Галич и Шарья
Маршрут движения поездов Галич — Шарья
Расстояние между станциями составляет
184
км.
Приблизительное время следования составляет:
3 ч. 28 мин.
- 3 ч. 1 мин. – время в пути на поезде 014Н (самый быстрый поезд);
- 3 ч. 53 мин. – время в пути на поезде 002Э (самый медленный поезд);
По данному маршруту курсирует 20
поездов
без пересадки.
Билеты на поезд Галич — Шарья
Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где
отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок
«корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и
тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге
необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами
данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.
После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только
оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с
электронного носителя проводнику.
Карта маршрута Галич — Шарья
Стоимость билетов на поезд Галич — Шарья по месяцам
На все поезда распространяется система динамического ценообразования, которая напрямую зависит от спроса на
данное направление, и чем выше спрос, тем выше и цена на билеты.
Минимальная цена билета составляет:
- Плацкарт: 7290 рублей.
- Купе: 10935 рублей.
Мы провели анализ спроса по маршруту следования и отобразили полученные данные на диаграмме
с интервалом по месяцам. Таким образом, вы можете заранее спланировать месяц поездки и купить
билет по самой низкой цене.
18.01.2025г. В фирменном поезде вагон номер 5 снаружи был ужасно грязный,но и внутри вагона не было чисто и уютно. Через стекло все было тускло и безрадостно, а на улице светило яркое солнце, такое "чистое" стекло! Проводник Ольга соответствовала - грубая, неприветливая, разговаривала с угрозой в голосе. Тарифы не соответствуют сервису.
Очень хороший поезд- вагоны чистые, персонал отзывчивый. Так держать!
Ехала с мамой. Проводник был внимательный и приятный молодой человек. Удручало только что поезд очень старый.
Как же все-таки круто было ехать в вагоне нового образца!!!!!!!!!! USB розетки под каждой полкой, хочешь заряжать телефон – не проблема!! Еще очень понравилось что все новое и чистое. До этого еще ни разу не приходилось ездить на новых вагонах)))))))
Все хорошо кроме того что мне было ночью очень жарко спать. Остальное все прошло хорошо.
Бывает что все хорошее впечатление о поездке портят пассажиры. Так и случилось в моем случае. Надо же мне было попасть в один вагон с какой-то вахтой или работягами, которые на протяжении всей дороги БУХАЛИ. Не пили, а именно БУХАЛИ и воняли. Проводница ничего не могла с этим поделать.
В этом направлении это лучший поезд. Конечно, если задаться целью, то всегда есть к чему придраться. Но я однозначно выбираю его среди всех остальных.
Нормальный поезд, поездка прошла отлично. Если бы ехал быстрее и не стоял на остановках так долго то было бы еще лучше.
Общее расстояние езды – примерно 600 км, поезд едет километров 50 в час. Иногда бывают участки, где ускоряется, но в общем не спешит. В окошко приятно наблюдать красоты Сахалина.
