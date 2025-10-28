Погода на станциях Галич и Екатеринбург

Маршрут движения поездов Галич — Екатеринбург

Расстояние между станциями составляет 1130 км.

Приблизительное время следования составляет: 22 ч. 4 мин.

20 ч. 41 мин. – время в пути на поезде 068Ы (самый быстрый поезд);

1 д. 1 ч. 38 мин. – время в пути на поезде 246В (самый медленный поезд);

По данному маршруту курсирует 16 поездов без пересадки.

Билеты на поезд Галич — Екатеринбург

Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок «корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.

После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с электронного носителя проводнику.