Погода на станциях Ессентуки и Заозерная

Маршрут движения поездов Ессентуки — Заозерная

Расстояние между станциями составляет 4746 км.

Приблизительное время следования составляет: 3 д. 23 ч. 23 мин.

3 д. 20 ч. 56 мин. – время в пути на поезде 097С (самый быстрый поезд);

4 д. 1 ч. 49 мин. – время в пути на поезде 057С (самый медленный поезд);

По данному маршруту курсирует 2 поезда без пересадки.

Билеты на поезд Ессентуки — Заозерная

Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок «корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.

После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с электронного носителя проводнику.