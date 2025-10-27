Погода на станциях Дубна и Дубна (ст. Большая Волга)

Маршрут движения поездов Дубна — Дубна (ст. Большая Волга)

Расстояние между станциями составляет 4 км.

Приблизительное время следования составляет: 0 ч. 12 мин.

0 ч. 10 мин. – время в пути на поезде 7175 (самый быстрый поезд);

0 ч. 13 мин. – время в пути на поезде 6947 (самый медленный поезд);

По данному маршруту курсирует 21 поезд без пересадки.

Билеты на поезд Дубна — Дубна (ст. Большая Волга)

Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок «корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.

После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с электронного носителя проводнику.