Расписание поездов Чаны — Болотная
Какие поезда ходят по этому маршруту
Для просмотра актуальных данных по
наличию билетов, необходимо обновить информацию:
Загрузить актуальное расписание
Погода на станциях Чаны и Болотная
Маршрут движения поездов Чаны — Болотная
Расстояние между станциями составляет
508
км.
Приблизительное время следования составляет:
9 ч. 15 мин.
- 8 ч. 10 мин. – время в пути на поезде 100Щ (самый быстрый поезд);
- 10 ч. 51 мин. – время в пути на поезде 203С (самый медленный поезд);
По данному маршруту курсирует 10
поездов
без пересадки.
Билеты на поезд Чаны — Болотная
Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где
отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок
«корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и
тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге
необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами
данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.
После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только
оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с
электронного носителя проводнику.
Карта маршрута Чаны — Болотная
Стоимость билетов на поезд Чаны — Болотная по месяцам
На все поезда распространяется система динамического ценообразования, которая напрямую зависит от спроса на
данное направление, и чем выше спрос, тем выше и цена на билеты.
Минимальная цена билета составляет:
- Плацкарт: 14482 рублей.
- Купе: 21723 рублей.
Мы провели анализ спроса по маршруту следования и отобразили полученные данные на диаграмме
с интервалом по месяцам. Таким образом, вы можете заранее спланировать месяц поездки и купить
билет по самой низкой цене.
7 из 10. Снимаю бал за грязь и вонь в туалете.
Когда сели в вагон – там были остатки деятельности прошлых пассажиров. Купе подмели и убрали все фантики только после того, как тронулись и час ехали. Если бы не сказал, то так бы в свинарнике и ехали.
Как же все-таки круто было ехать в вагоне нового образца!!!!!!!!!! USB розетки под каждой полкой, хочешь заряжать телефон – не проблема!! Еще очень понравилось что все новое и чистое. До этого еще ни разу не приходилось ездить на новых вагонах)))))))
Все хорошо кроме того что мне было ночью очень жарко спать. Остальное все прошло хорошо.
Давно уже не ездил на поездах. Пришлось ехать. Скажу я так – этот поезд для меня был приятным удивлением. Не думал, что российские поезда настолько подверглись улучшениям. Спасибо
Нормальный поезд, поездка прошла отлично. Если бы ехал быстрее и не стоял на остановках так долго то было бы еще лучше.
Пора менять старые вагоны на новые. Ночью в купе было очень холодно, дополнительного пледа нам не дали, а из окон дул ветер. Спрашивается – за что вообще платили деньги?
Если бы цена были ниже, то для меня это был бы идеальный поезд))))))) Понятно, что за комфорт нужно платить, но все же))
Общее расстояние езды – примерно 600 км, поезд едет километров 50 в час. Иногда бывают участки, где ускоряется, но в общем не спешит. В окошко приятно наблюдать красоты Сахалина.
Экономия времени
Не тратьте свою жизнь на очереди и общение
через окошко кассы — покупайте билеты с комфортом прямо из
дома.
Удобный поиск
Подберём оптимальный вариант по времени
отправления или прибытия и стоимости билета.
Онлайн бронь
Определившись с поездом, вы можете купить ЖД
билет по выгодной цене за пару минут.
Безопасная оплата
Несколько форм оплаты билетов. В момент
оплаты, стоимость билетов фиксирована, включая комиссию сервиса!