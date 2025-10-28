Погода на станциях Брантовка и Шабалино

Маршрут движения поездов Брантовка — Шабалино

Расстояние между станциями составляет 161 км.

Приблизительное время следования составляет: 2 ч. 52 мин.

2 ч. 29 мин. – время в пути на поезде 014Н (самый быстрый поезд);

3 ч. 14 мин. – время в пути на поезде 100Э (самый медленный поезд);

По данному маршруту курсирует 14 поездов без пересадки.

Билеты на поезд Брантовка — Шабалино

